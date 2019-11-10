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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

08:47 10.11.2019 (обновлено: 09:16 10.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновМолодые люди на Красной площади в Москве
Молодые люди на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Аномально тёплая погода ожидается в воскресенье в столице, температура воздуха повысится до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня черноморский воздух позволит температуре подняться до аномально высоких значений.... Температура воздуха в таких условиях повысится до плюс 9-11 градусов в Москве, а по области - это плюс 7-12 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что это превышает климатическую норму ноября на 9-10 градусов.
"В течение дня будет преобладать облачная погода. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь, морось, но очень слабые. Основные зоны осадков уже прошли", - добавил специалист.
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Он также отметил, что сегодня в столице будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду.
"Атмосферное давление слабо понизится, буквально на 2 миллиметра и будет к исходу дня составлять 750 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы", - сказал Тишковец.
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