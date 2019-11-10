Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

Молодые люди на Красной площади в Москве

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Аномально тёплая погода ожидается в воскресенье в столице, температура воздуха повысится до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Аномально тёплая погода ожидается в воскресенье в столице, температура воздуха повысится до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня черноморский воздух позволит температуре подняться до аномально высоких значений.... Температура воздуха в таких условиях повысится до плюс 9-11 градусов в Москве, а по области - это плюс 7-12 градусов", - сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что это превышает климатическую норму ноября на 9-10 градусов.

"В течение дня будет преобладать облачная погода. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь, морось, но очень слабые. Основные зоны осадков уже прошли", - добавил специалист.

Он также отметил, что сегодня в столице будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду.