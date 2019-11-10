Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников

ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Совершивший поджог в студии Kyoto Animation в Японии Синдзи Оба в субботу начал давать признательные показания, так как, по его словам, понимает, что все равно получит высшую меру наказания – будет приговорен к смертной казни.
"Все равно мне вышка", - приводит его слова агентство Киодо. Синдзи Оба также признал, что выбрал филиал №1 студии, так как там работает наибольшее число людей.
В июле этого года Синдзи Оба зашел в здание студии аниме Kyoto Animation, с криком "Чтоб вы сдохли!" облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу". Сам он также получил множественные ожоги, поэтому полиции пришлось ждать его выздоровления, чтобы начать допрашивать.
В результате пожара трехэтажное здание площадью 700 квадратных метров почти полностью сгорело, погибли 36 человек.