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РИА Новости

Зеленский назвал украинский языком доброты и достоинства

15:31 09.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан с днем украинской письменности и языка, отметил, что украинский язык является языком доброты и достоинства и никогда не станет причиной раздора.
Ранее Зеленский в своем видеообращении отметил рост уровня владения государственным языком.
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"Украинский язык невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан", - написал Зеленский в Facebook.
Глава государства отметил, что украинский язык "стал еще прекраснее", хотя его "пытались запретить, затравить, убить".
"Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит ее всем сердцем", - отметил украинский президент.
День украинской письменности и языка ежегодно отмечается 9 ноября с 1997 года.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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