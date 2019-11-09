Зеленский назвал украинский языком доброты и достоинства

КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский , поздравляя граждан с днем украинской письменности и языка, отметил, что украинский язык является языком доброты и достоинства и никогда не станет причиной раздора.

Ранее Зеленский в своем видеообращении отметил рост уровня владения государственным языком.

"Украинский язык невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан", - написал Зеленский в Facebook

Глава государства отметил, что украинский язык "стал еще прекраснее", хотя его "пытались запретить, затравить, убить".

"Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит ее всем сердцем", - отметил украинский президент.