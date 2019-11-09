В пресс-службе мэра Саратова пояснили его слова о "котлете в хлебе"

САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Фраза главы Саратова Михаила Исаева о том, что бургер нужно называть котлетой в хлебе, была сказана в шутку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы мэрии города Татьяна Плющева.
Ранее информационное агентство "Версия-Саратов" сообщило, что спикер Госдумы Вячеслав Володин во время посещения проспекта Кирова в Саратове заявил, что все рекламные вывески в городе должны быть только на русском языке. "Вот, видите - чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!" – привело оно слова Володина. Спикера, по данным агентства, поддержал Исаев: "И котлета в хлебе, а не бургер".
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"Это не инициатива, не официальное заявление. Это была шуточная беседа. Они остановились у рекламы сети фастфудов, на ней, в том числе, были бургеры. И Михаил Александрович в шуточной беседе сказал, что да, не бургер, а котлета в хлебе", - сказала Плющева.