В пресс-службе мэра Саратова пояснили его слова о "котлете в хлебе"

"Это не инициатива, не официальное заявление. Это была шуточная беседа. Они остановились у рекламы сети фастфудов, на ней, в том числе, были бургеры. И Михаил Александрович в шуточной беседе сказал, что да, не бургер, а котлета в хлебе", - сказала Плющева.