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РИА Новости

В ЛНР из-за обстрела со стороны силовиков погиб ополченец

14:11 09.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны ВС Украины подконтрольного республике населенного пункта Нижнее Лозовое.
Украинские военнослужащие
Вчера, 08:34РИА Новости
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
"К сожалению, не обошлось без жертв. Защищая территорию нашей республики, в результате обстрела со стороны ВСУ, погиб военнослужащий Народной милиции", - заявил Филипоненко.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призвал международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ дать правовую оценку действиям украинских силовиков, а также принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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СММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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