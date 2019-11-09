В ЛНР из-за обстрела со стороны силовиков погиб ополченец

ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны ВС Украины подконтрольного республике населенного пункта Нижнее Лозовое.
"К сожалению, не обошлось без жертв. Защищая территорию нашей республики, в результате обстрела со стороны ВСУ, погиб военнослужащий Народной милиции", - заявил Филипоненко.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призвал международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ дать правовую оценку действиям украинских силовиков, а также принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru