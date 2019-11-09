Теодор Курентзис представит свою версию "Реквиема" Верди в Петербурге

"В версии Теодора Курентзиса на сцену выйдут 80 артистов хора и 106 музыкантов оркестра. Они будут использовать инструменты, характерные для эпохи позднего романтизма: чимбассо, деревянные флейты, ударные с особыми палочками. Реквием будет исполнен в соответствии с редакцией 1875 года, подготовленной Верди для лондонской премьеры, которая состоялась через год после первого исполнения. Именно она считается окончательной", - сообщает MusicAeterna.

Сольные партии исполнят приглашенная солистка Парижской оперы, театра Ла Скала и Венской оперы Анналиса Строппа (меццо-сопрано), приглашенный солист Королевской оперы в Лондоне и Стокгольме Леонардо Капальбо (тенор), солист Новой Оперы и приглашенный солист театра в Ковент-Гарден Евгений Ставинский (бас). В партии сопрано на сцену выйдет солистка Пермской оперы и приглашенная солистка Новой Оперы Зарина Абаева.

В конце июня стало известно, что с нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета. При этом он остался художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохранил за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna. Позже Курентзис в открытом письме труппе объяснил свой уход непониманием и отсутствием трепета и чуткости со стороны администрации Пермского края.