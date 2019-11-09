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РИА Новости
Культура

Теодор Курентзис представит свою версию "Реквиема" Верди в Петербурге

16:02 09.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Дирижер Теодор Курентзис с оркестром и хором MusicAeterna, а также международным коллективом сольных исполнителей в субботу представит в Петербурге свою версию "Реквиема" Джузеппе Верди.
"В версии Теодора Курентзиса на сцену выйдут 80 артистов хора и 106 музыкантов оркестра. Они будут использовать инструменты, характерные для эпохи позднего романтизма: чимбассо, деревянные флейты, ударные с особыми палочками. Реквием будет исполнен в соответствии с редакцией 1875 года, подготовленной Верди для лондонской премьеры, которая состоялась через год после первого исполнения. Именно она считается окончательной", - сообщает MusicAeterna.
Сольные партии исполнят приглашенная солистка Парижской оперы, театра Ла Скала и Венской оперы Анналиса Строппа (меццо-сопрано), приглашенный солист Королевской оперы в Лондоне и Стокгольме Леонардо Капальбо (тенор), солист Новой Оперы и приглашенный солист театра в Ковент-Гарден Евгений Ставинский (бас). В партии сопрано на сцену выйдет солистка Пермской оперы и приглашенная солистка Новой Оперы Зарина Абаева.
Концерт состоится в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии, а в конце ноября MusicAeterna дебютирует с "Реквиемом" Верди в США.
В конце июня стало известно, что с нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета. При этом он остался художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохранил за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna. Позже Курентзис в открытом письме труппе объяснил свой уход непониманием и отсутствием трепета и чуткости со стороны администрации Пермского края.
В августе сообщалось, что часть помещений в историческом Доме радио в центре Санкт-Петербурга на условиях аренды займет дирижер Теодор Курентзис, переезжающий в город.
Дирижер Теодор Курентзис
22 октября, 13:08Культура
В Москве прозвучит Реквием Моцарта в интерпретации Теодора Курентзиса
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КультураМузыкаДжузеппе ВердиТеодор КурентзисПермьПермский край
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