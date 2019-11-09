Новые власти Армении настроены укреплять отношения с Россией, заявил Лавров

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Новые власти Новые власти Армении во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном продемонстрировали настрой на укрепление российско-армянских отношений, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс"

Лавров отметил, что в 2018 году российско-армянские связи развивались на фоне серьезных внутриполитических перемен в Армении.

"Надо отметить, что новые армянские власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном продемонстрировали серьезный настрой на укрепление союзнических отношений, расширение всестороннего взаимодействия – как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных форматов", - отметил министр.

По его словам, об этом свидетельствует высокая динамика политического диалога на высшем и высоком уровне, интенсивность межведомственных и межпарламентских контактов.

Министр отметил, что в 2019 году состоялись четыре встречи Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, столько же – с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Ранее Пашинян заявил, что визит президента РФ в Армению может состояться во второй половине следующего года.