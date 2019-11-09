Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Алеппо – восемь, Латакия – восемь, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 10, Латакия – семь, Идлиб – четыре, Хама – три", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центр по примирению гуманитарных акций не проводил.