СМИ: ВПП в аэропорту в Японии больше часа была закрыта из-за дрона

ТОКИО, 9 ноя - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кансай близ Осаки в Японии была больше часа закрыта утром в субботу из-за замеченного в непосредственной близости дрона, что стало вторым таким случаем за два дня, согласно сообщениям японских СМИ.

Как передало агентство Киодо , дрон был замечен одним из сотрудников аэропорта. Инцидент привел к отмене и переносу нескольких авиарейсов.

По сообщению телеканала NHK , взлеты и посадки в аэропорту были возобновлены после проверки безопасности полетов.

В ночь на пятницу дважды была остановлена работа того же аэропорта из-за дрона, в результате отменены или перенаправлены на другие аэропорты 27 рейсов.