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РИА Новости

СМИ: ВПП в аэропорту в Японии больше часа была закрыта из-за дрона

04:50 09.11.2019
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© flickr.com/Hyougushi Аэропорт Кансаи в Японии
Аэропорт Кансаи в Японии
© flickr.com/Hyougushi
Аэропорт Кансаи в Японии . Архивное фото
ТОКИО, 9 ноя - РИА Новости. Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кансай близ Осаки в Японии была больше часа закрыта утром в субботу из-за замеченного в непосредственной близости дрона, что стало вторым таким случаем за два дня, согласно сообщениям японских СМИ.
Как передало агентство Киодо, дрон был замечен одним из сотрудников аэропорта. Инцидент привел к отмене и переносу нескольких авиарейсов.
По сообщению телеканала NHK, взлеты и посадки в аэропорту были возобновлены после проверки безопасности полетов.
В ночь на пятницу дважды была остановлена работа того же аэропорта из-за дрона, в результате отменены или перенаправлены на другие аэропорты 27 рейсов.
Министерство транспорта Японии распорядилось принять срочные меры для предотвращения подобных ситуаций. Управляющая компания Кансая рассматривает вопрос о закупке сенсорной системы для выявления дронов в районе аэропорта.
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