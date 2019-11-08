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РИА Новости

Рябков обсудил с замгенсека ООН вопросы разоружения

21:44 08.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с заместителем генсека ООН Идзуми Накамицу вопросы разоружения, в том числе ядерного, и предотвращение гонки вооружений в космосе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, встреча Рябкова и Накамицу прошла 8 ноября на полях Московской конференции по нераспространению.
"Обсужден широкий круг вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения ОМУ. Особое внимание уделено проблематике ядерного разоружения и стратегической стабильности, включая предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве", - отмечается в заявлении министерства.
Рябков и Накамицу также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, включая ситуацию с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также сирийскому "химическому" досье.
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Договор о нераспространении ядерного оружияСергей РябковМИД РФООНВ мире
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