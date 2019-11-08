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РИА Новости

Депутаты Госдумы посетили часть в Забайкалье после трагедии

20:46 08.11.2019
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© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам БурангуловПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам Бурангулов
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) посетил войсковую часть в Забайкалье, где солдат-срочник расстрелял 8 человек, военнослужащие в разговоре с депутатом заявили об отсутствии неуставных отношений в части.
Как рассказал Шерин РИА Новости, он посетил часть вместе с коллегой по фракции, представляющей в Госдуме Забайкальский край, Василиной Кулиевой по поручению лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
"С солдатами каждой роты я лично пообщался. Я им представился, кто я и по какому случаю приехал. Задал вопрос: "Бойцы, не бойтесь, говорите честно, есть ли у вас дедовщина?". Солдаты сказали: "Нет, у нас все нормально", - сообщил Шерин.
По его словам, он также поговорил с несколькими военнослужащими индивидуально, и они тоже не жаловались на неуставные отношения в части.
"В каждой казарме висит на стене информация: телефон доверия министерства обороны и телефон военного прокурора гарнизона. То есть солдат прямо с тумбочки дневального – там стоит телефон – может по любому номеру позвонить и пожаловаться. Кроме того, в казармах есть видеокамеры", - отметил депутат Госдумы.
Трагедия случилась 25 октября. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбирается СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.
Поселок Горный
Вчера, 15:09Радио Sputnik
В Минобороны опровергли гибель раненого в части в Забайкалье солдата
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеАлександр ШеринСледственный комитет РФГосдума РФБезопасностьПроисшествия
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