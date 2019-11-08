Депутаты Госдумы посетили часть в Забайкалье после трагедии

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) посетил войсковую часть в Забайкалье, где солдат-срочник расстрелял 8 человек, военнослужащие в разговоре с депутатом заявили об отсутствии неуставных отношений в части.

Как рассказал Шерин РИА Новости, он посетил часть вместе с коллегой по фракции, представляющей в Госдуме Забайкальский край, Василиной Кулиевой по поручению лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"С солдатами каждой роты я лично пообщался. Я им представился, кто я и по какому случаю приехал. Задал вопрос: "Бойцы, не бойтесь, говорите честно, есть ли у вас дедовщина?". Солдаты сказали: "Нет, у нас все нормально", - сообщил Шерин.

По его словам, он также поговорил с несколькими военнослужащими индивидуально, и они тоже не жаловались на неуставные отношения в части.

"В каждой казарме висит на стене информация: телефон доверия министерства обороны и телефон военного прокурора гарнизона. То есть солдат прямо с тумбочки дневального – там стоит телефон – может по любому номеру позвонить и пожаловаться. Кроме того, в казармах есть видеокамеры", - отметил депутат Госдумы.