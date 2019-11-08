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РИА Новости

Минюст выполнил поручение правительства о пересмотре актов времен СССР

20:38 08.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минюст России разработал проект постановления правительства об отмене устаревших нормативно-правовых актов, сообщает пресс-служба министерства.
Документ в пятницу опубликован на портале правовой информации.
Как следует из пояснительной записки к документу, в перечень актов, предлагаемых признать утратившими силу, включены акты РСФСР из прилагаемого к поручению перечня.
"При этом он не содержит актов, имеющих правоустанавливающий характер, регулирующих вопросы исторического и культурного значения, определяющих перечни памятников истории и культуры, устанавливающих памятные даты и праздники", - пояснили в Минюсте.
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Предусматривается отмена актов, содержащих устаревшие нормы и имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике. Принятие проекта постановления позволит упорядочить и систематизировать законодательство РФ, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику, заявляют в Минюсте.
Работу по исполнению соответствующего поручения правительства РФ планируется завершить до конца 2019 года, что позволит признать не действующими на территории РФ либо утратившими силу правительственных актов СССР и ведомственных нормативных правовых актов РСФСР и СССР с 1 февраля 2020 года.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство РФ планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.
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