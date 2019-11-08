Минюст выполнил поручение правительства о пересмотре актов времен СССР

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минюст России разработал проект постановления правительства об отмене устаревших нормативно-правовых актов, сообщает пресс-служба министерства.

Документ в пятницу опубликован на портале правовой информации.

Как следует из пояснительной записки к документу, в перечень актов, предлагаемых признать утратившими силу, включены акты РСФСР из прилагаемого к поручению перечня.

"При этом он не содержит актов, имеющих правоустанавливающий характер, регулирующих вопросы исторического и культурного значения, определяющих перечни памятников истории и культуры, устанавливающих памятные даты и праздники", - пояснили в Минюсте.

Предусматривается отмена актов, содержащих устаревшие нормы и имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике. Принятие проекта постановления позволит упорядочить и систематизировать законодательство РФ, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику, заявляют в Минюсте.

Работу по исполнению соответствующего поручения правительства РФ планируется завершить до конца 2019 года, что позволит признать не действующими на территории РФ либо утратившими силу правительственных актов СССР и ведомственных нормативных правовых актов РСФСР и СССР с 1 февраля 2020 года.