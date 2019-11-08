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РИА Новости

Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры

16:34 08.11.2019 (обновлено: 18:19 08.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
© Sputnik
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину за поджог квартиры, где погибли трое взрослых, а трое детей чудом спаслись, сообщает столичная прокуратура.
"Сегодня, 8 ноября, Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Московской области Виктора Бондаренко", — говорится в сообщении.
Как следует из материалов дела, в ночь на 6 февраля 2018 года Бондаренко в квартире своей бывшей сожительницы "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" с помощью аэрозоля поджег две комнаты, в которых спали женщина с тремя детьми, ее родители и ее новый друг. У выхода из квартиры злоумышленник сложил различный хлам и тоже поджег.
Во время пожара женщина, двое детей и их дедушка выпрыгнули с шестого этажа, выжить смогли только дети. Бабушка семейства не смогла выбраться из квартиры и задохнулась угарным газом.
Мужчина, ночевавший в доме, передал через балкон соседям третьего ребенка. Сам получил сильные ожоги, но смог выжить. Поджигателя же задержали в непосредственной близости от дома.
"С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Бондаренко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — говорится в релизе.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
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