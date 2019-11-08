Новый раунд переговоров конституционного комитета Сирии начнется 25 ноября

"Два сопредседателя договорились встретиться вновь в Женеве через 14 дней. Так что новый раунд дискуссий начнется 25 ноября … Мы продолжим готовить новый раунд дискуссий, который, как мы знаем, будет новым вызовом. Но если он пройдет с тем же настроем, с которым мы провели дискуссии эту неделю, я надеюсь, что прогресс продолжится", - сказал он.