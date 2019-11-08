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РИА Новости
Война в Сирии

Новый раунд переговоров конституционного комитета Сирии начнется 25 ноября

15:53 08.11.2019 (обновлено: 15:54 08.11.2019)
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© REUTERS / Denis BalibouseЗаседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse
ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый раунд заседания конституционного комитета Сирии начнется 25 ноября, заявил на пресс-конференции в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Два сопредседателя договорились встретиться вновь в Женеве через 14 дней. Так что новый раунд дискуссий начнется 25 ноября … Мы продолжим готовить новый раунд дискуссий, который, как мы знаем, будет новым вызовом. Но если он пройдет с тем же настроем, с которым мы провели дискуссии эту неделю, я надеюсь, что прогресс продолжится", - сказал он.
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Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииЖенева (город)СирияООНВ мире
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