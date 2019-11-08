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РИА Новости

Китайская академия наук надеется на расширение сотрудничества с РАН

15:06 08.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Жанна Манукян. Китайская академия наук надеется на укрепление и расширение научно-технического сотрудничества с Российской академией наук в рамках перекрестных годов научно-технического и инновационного сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук (КАН) Бай Чуньли.
Россия и Китай объявили 2020-2021 годы перекрестными годами научно-технического и инновационного сотрудничества.
"Мы надеемся в рамках годов научно-технического и инновационного сотрудничества укрепить научно-техническое сотрудничество с нашим важным партнером – Российской академией наук", - сказал Бай Чуньли.
Он отметил, что благодаря взаимным визитам на высоком уровне, совместным научным семинарам на уровне академий, обсуждению возможностей учреждения совместных проектов можно укрепить связи с Российской академией наук, углубить уже имеющееся сотрудничество, изыскивать новые возможности, а также расширять сферы взаимодействия.
"Мы исходим из того, что следующие два года научно-техническое и инновационное сотрудничество станет главным направлением в двустороннем научно-техническом взаимодействии", - сказал президент Китайской академии наук.
Президент РАН Александр Сергеев
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Он добавил, что академии наук двух стран планируют целый ряд мероприятий в рамках перекрестных годов, КАН со своей стороны уже заявила пять мероприятий, в их числе научные семинары по нейробиологии, предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий и другие. Кроме того, планируется и целый ряд двусторонних мероприятий на уровне научно-исследовательских институтов.
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Российская академия наукКитайРоссия
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