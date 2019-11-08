Китайская академия наук надеется на расширение сотрудничества с РАН

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Жанна Манукян. Китайская академия наук надеется на укрепление и расширение научно-технического сотрудничества с Китайская академия наук надеется на укрепление и расширение научно-технического сотрудничества с Российской академией наук в рамках перекрестных годов научно-технического и инновационного сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости президент Китайской академии наук (КАН) Бай Чуньли.

Россия и Китай объявили 2020-2021 годы перекрестными годами научно-технического и инновационного сотрудничества.

"Мы надеемся в рамках годов научно-технического и инновационного сотрудничества укрепить научно-техническое сотрудничество с нашим важным партнером – Российской академией наук", - сказал Бай Чуньли.

Он отметил, что благодаря взаимным визитам на высоком уровне, совместным научным семинарам на уровне академий, обсуждению возможностей учреждения совместных проектов можно укрепить связи с Российской академией наук, углубить уже имеющееся сотрудничество, изыскивать новые возможности, а также расширять сферы взаимодействия.

"Мы исходим из того, что следующие два года научно-техническое и инновационное сотрудничество станет главным направлением в двустороннем научно-техническом взаимодействии", - сказал президент Китайской академии наук.