В МИД прокомментировали выход США из Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату вызывает глубокое сожаление, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решение президента США на этот счет вызывает глубокое сожаление, отказ государства, на долю которого приходится около 15% глобальных эмиссий парниковых газов, от участия в универсальном международном правовом договоре может существенно ограничить потенциал... международных усилий по снижению антропогенной нагрузки на климатическую систему нашей планеты", - сказала Захарова на брифинге в Москве.
"Хотели бы надеяться, что выход из Парижского соглашения не повлечет за собой отказ администрации США от реализации климатических мер на национальном уровне", - отметила она.
США 4 ноября, в третью годовщину вступления в силу Парижского соглашения по климату, направили официальное уведомление в ООН, под эгидой которой было подписано соглашение 12 декабря 2015 года, о запуске процесса выхода из этого договора и снятии в течение года принятых Вашингтоном обязательств.