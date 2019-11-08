В МИД прокомментировали выход США из Парижского соглашения по климату

"Решение президента США на этот счет вызывает глубокое сожаление, отказ государства, на долю которого приходится около 15% глобальных эмиссий парниковых газов, от участия в универсальном международном правовом договоре может существенно ограничить потенциал... международных усилий по снижению антропогенной нагрузки на климатическую систему нашей планеты", - сказала Захарова на брифинге в Москве.