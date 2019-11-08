В ДНР заявили о трех погибших в Донбассе из-за обстрелов за сутки

ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Трое ополченцев погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 21 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
"В результате вражеских обстрелов получили ранения, не совместимые с жизнью, трое военнослужащих Народной милиции", - сказал Басурин.