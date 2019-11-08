Лавров: начинать с запретов на ядерные испытания на Ближнем Востоке не надо

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва считает, что не надо сразу начинать с запретов на ядерные испытания на Ближнем Востоке, Россия выступает за то, чтобы "там не было, что испытывать", подобные запреты осложнят дискуссии о создании в этом регионе зоны, свободной от оружия массового уничтожения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.
"Что касается Ближнего Востока и предложения начать Договор о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ - ред.) в этом регионе, мне кажется, это будет осложнять дискуссию по созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения. Если мы будем сразу говорить о запрещении ядерных испытаний, то это будет подразумевать - уже есть, что испытывать. Мы хотим, чтобы там не было, чего испытывать", - сказал Лавров.