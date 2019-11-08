Песков: Путин не говорил об ужесточении ответственности за врачебные ошибки

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не говорил об усилении ответственности за врачебные ошибки, его слова были выдернуты из контекста, заявил пресс-секретарь главы государства Президент РФ Владимир Путин не говорил об усилении ответственности за врачебные ошибки, его слова были выдернуты из контекста, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

В конце октября Путин в Калининграде не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности. Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на дискуссии по теме ответственности за врачебные ошибки, в которых неправильно интерпретировались те слова президента.

"Там явно было совершенно выдернуто из контекста. Не идет речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки. Это не так. И это следует, собственно, из слов президента, которые можно при желании перечитать на сайте президента", - подчеркнул Песков.