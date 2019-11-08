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РИА Новости

Песков: Путин не говорил об ужесточении ответственности за врачебные ошибки

12:47 08.11.2019 (обновлено: 12:54 08.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не говорил об усилении ответственности за врачебные ошибки, его слова были выдернуты из контекста, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В конце октября Путин в Калининграде не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности. Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на дискуссии по теме ответственности за врачебные ошибки, в которых неправильно интерпретировались те слова президента.
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"Там явно было совершенно выдернуто из контекста. Не идет речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки. Это не так. И это следует, собственно, из слов президента, которые можно при желании перечитать на сайте президента", - подчеркнул Песков.
Он уточнил, что президент говорил об ответственности за врачебные ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности. "Только об этом. Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каких-то, скажем так, усилениях и ужесточениях, конечно же, речь не шла и не могла идти. Это очень важно понимать", - добавил Песков.
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