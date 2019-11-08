В РАН прокомментировали посадку китайского аппарата на Луне

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в последние годы демонстрирует серьезные успехи в космосе, а посадка аппарата на обратной стороне Луны вывела КНР в число лидеров в области освоения естественного спутника Земли, заявил в интервью РИА Новости президент Александр Сергеев. Китай в последние годы демонстрирует серьезные успехи в космосе, а посадка аппарата на обратной стороне Луны вывела КНР в число лидеров в области освоения естественного спутника Земли, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук

"Китай демонстрирует серьезные успехи, и не только по числу запускаемых спутников, но и по новым для него направлениям. Например, не так давно он осуществил посадку спускаемого аппарата на обратной стороне Луны, до сих пор этого никому не удавалось сделать. И это серьезное достижение, которое поставило Китай в области освоения Луны сразу не только в число тех стран, которые имеют здесь результаты, но и в определённой степени в число лидеров", - заявил Сергеев.

По его словам, "Китай, конечно, очень прогрессирует в космосе, и сказать о том, обогнал ли Китай нас, очень сложно, ведь здесь очень много направлений, это и исследования дальнего космоса, и исследования Луны, Марса, это и ближний космос, и создание современных геоинформационных систем".

"Мы констатируем, что какое-то время тому назад у нас между нашими программами было не много корреляции, Китай пошел своей дорогой в этом направлении, и космонавтов запустили, и Луной, и ближним космосом они занимаются, но сейчас явно видна тенденция, чтобы вектора эти разворачивались в близких направлениях", - отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что "уже подписаны соглашения о намерениях по сближению этих программ, и я думаю, что мы с КАН тоже внесем свой вклад в то, чтобы сформулировать какие-то совместные эксперименты по космической тематике".

Аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны спутника. Место посадки аппарата получило официальное название "Млечный путь". Аппарат прилунился в кратере Карман, в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен. Китайское национальное космическое управление признало абсолютно успешной миссию "Чанъэ-4" по исследованию обратной стороны Луны.