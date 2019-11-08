Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T13:18Z
https://ria.ru/20191108/1560714308.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155159/86/1551598695_0:368:2048:1520_1036x0_80_0_0_a35ed13d2a8e610464204056652e99c2.jpg
РИА Новости

В РАН прокомментировали посадку китайского аппарата на Луне

12:33 08.11.2019 (обновлено: 13:18 08.11.2019)
5388
© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space AdministrationКитайский луноход "Юйту-2" на обратной стороне Луны
Китайский луноход Юйту-2 на обратной стороне Луны
© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space Administration
Китайский луноход "Юйту-2" на обратной стороне Луны. Архивное фото
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в последние годы демонстрирует серьезные успехи в космосе, а посадка аппарата на обратной стороне Луны вывела КНР в число лидеров в области освоения естественного спутника Земли, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Китай демонстрирует серьезные успехи, и не только по числу запускаемых спутников, но и по новым для него направлениям. Например, не так давно он осуществил посадку спускаемого аппарата на обратной стороне Луны, до сих пор этого никому не удавалось сделать. И это серьезное достижение, которое поставило Китай в области освоения Луны сразу не только в число тех стран, которые имеют здесь результаты, но и в определённой степени в число лидеров", - заявил Сергеев.
По его словам, "Китай, конечно, очень прогрессирует в космосе, и сказать о том, обогнал ли Китай нас, очень сложно, ведь здесь очень много направлений, это и исследования дальнего космоса, и исследования Луны, Марса, это и ближний космос, и создание современных геоинформационных систем".
"Мы констатируем, что какое-то время тому назад у нас между нашими программами было не много корреляции, Китай пошел своей дорогой в этом направлении, и космонавтов запустили, и Луной, и ближним космосом они занимаются, но сейчас явно видна тенденция, чтобы вектора эти разворачивались в близких направлениях", - отметил собеседник агентства.
Он также сообщил, что "уже подписаны соглашения о намерениях по сближению этих программ, и я думаю, что мы с КАН тоже внесем свой вклад в то, чтобы сформулировать какие-то совместные эксперименты по космической тематике".
Обратная сторона Луны
17 сентября, 19:39Хочу стать космонавтом
Российский спутник подберет для китайских аппаратов места посадок на Луне
Аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны спутника. Место посадки аппарата получило официальное название "Млечный путь". Аппарат прилунился в кратере Карман, в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен. Китайское национальное космическое управление признало абсолютно успешной миссию "Чанъэ-4" по исследованию обратной стороны Луны.
За время своего пребывания на обратной стороне Луны китайские космические аппараты выполнили уже целый ряд задач, включая первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности, в ходе которого удалось прорастить хлопчатник. "Чанъэ-4" регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые значительно помогают ученым со всего мира в дальнейшем изучении естественного спутника Земли.
Луна
17 сентября, 16:06РИА Новости
Россия и Китай подписали соглашение о создании центра данных о Луне
Читайте полный текст интервью с Александром Сергеевым >>
2432311
Обсудить 1
Александр Сергеев (РАН)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукКитай
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния