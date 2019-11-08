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РИА Новости

Президент РАН рассказал о возможностях космической обсерватории "Спектр-РГ"

12:22 08.11.2019 (обновлено: 13:19 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Архивное фото
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ" позволит собрать уникальную информацию о небесной сфере, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Он напомнил, что в июле ракета-носитель "Протон-М" со "Спектром-РГ" была запущена с Байконура, космический аппарат "уже встал многолетнее дежурство в так называемой точке Лагранжа на расстоянии около 1,5 миллиона километров".
"Он собирает информацию об источниках рентгеновского излучения по всей небесной сфере, которая является более полной и детальной, чем имеют американские, европейские и китайские аппараты", - заметил Сергеев.
"Поэтому я думаю, что этот наш последний успех дополнительно стимулирует китайских коллег к расширению сотрудничества", - добавил собеседник агентства.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Читайте полный текст интервью с Александром Сергеевым >>
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
22 октября, 16:31РИА Наука
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Александр Сергеев (РАН)Спектр-РГКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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