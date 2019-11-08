Президент РАН рассказал о возможностях космической обсерватории "Спектр-РГ"

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ" позволит собрать уникальную информацию о небесной сфере, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Он напомнил, что в июле ракета-носитель "Протон-М" со "Спектром-РГ" была запущена с Байконура, космический аппарат "уже встал многолетнее дежурство в так называемой точке Лагранжа на расстоянии около 1,5 миллиона километров".
"Он собирает информацию об источниках рентгеновского излучения по всей небесной сфере, которая является более полной и детальной, чем имеют американские, европейские и китайские аппараты", - заметил Сергеев.
"Поэтому я думаю, что этот наш последний успех дополнительно стимулирует китайских коллег к расширению сотрудничества", - добавил собеседник агентства.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.