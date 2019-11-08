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РИА Новости

В Югре из больницы выписали одного из пострадавших от отравления газом

10:10 08.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРегистратура
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноя - РИА Новости. Первый из 10 человек, госпитализированных после отравления угарным газом в Ханты-Мансийске, выписан из больницы, угрозы здоровью остальных также нет, сообщили РИА Новости в пятницу в департаменте здравоохранения Югры.
Десять членов одной семьи, в том числе восемь детей, утром в четверг были госпитализированы в Ханты-Мансийске из-за отравления угарным газом легкой степени. По версии следствия, семья, проживающая в частном доме, решила отопить дом с помощью бензогенератора, находившегося в подвале, однако он плохо проветривался, и скопившийся газ попал в жилые комнаты. Идет проверка.
Автомобиль Следственного комитета РФ
7 ноября, 09:44РИА Новости
СК в Югре назвал вероятную причину отравления угарным газом десяти человек
"В профильных отделениях БУ "Окружная клиническая больница" остаются под наблюдением девять пострадавших, из них восемь детей. Один взрослый пациент выписан", - сказали в депздраве Югры.
По словам представителя ведомства, состояние пациентов оценивается как стабильное, угрозы их жизни и здоровью нет.
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Ханты-МансийскПроисшествия
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