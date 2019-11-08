В Югре из больницы выписали одного из пострадавших от отравления газом

Десять членов одной семьи, в том числе восемь детей, утром в четверг были госпитализированы в Ханты-Мансийске из-за отравления угарным газом легкой степени. По версии следствия, семья, проживающая в частном доме, решила отопить дом с помощью бензогенератора, находившегося в подвале, однако он плохо проветривался, и скопившийся газ попал в жилые комнаты. Идет проверка.