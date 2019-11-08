В Югре из больницы выписали одного из пострадавших от отравления газом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноя - РИА Новости. Первый из 10 человек, госпитализированных после отравления угарным газом в Ханты-Мансийске, выписан из больницы, угрозы здоровью остальных также нет, сообщили РИА Новости в пятницу в департаменте здравоохранения Югры.
Десять членов одной семьи, в том числе восемь детей, утром в четверг были госпитализированы в Ханты-Мансийске из-за отравления угарным газом легкой степени. По версии следствия, семья, проживающая в частном доме, решила отопить дом с помощью бензогенератора, находившегося в подвале, однако он плохо проветривался, и скопившийся газ попал в жилые комнаты. Идет проверка.
"В профильных отделениях БУ "Окружная клиническая больница" остаются под наблюдением девять пострадавших, из них восемь детей. Один взрослый пациент выписан", - сказали в депздраве Югры.
По словам представителя ведомства, состояние пациентов оценивается как стабильное, угрозы их жизни и здоровью нет.