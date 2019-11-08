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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

08:27 08.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4
© Sputnik
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Сотрудники МЧС Луганской народной республики проводят разминирование территории Золотого-4. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 6 ноября украинские силовики один раз нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 7 ноября со стороны (ВСУ - ред.)... зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберного пулемета по подконтрольным республике населенным пунктам Нижнее Лозовое и Калиново.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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