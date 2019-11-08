В Приморье сотрудники заповедника спасли сову с сотрясением мозга

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Приморье удалось спасти сбитую автомобилем дикую сову — длиннохвостую неясыть. Птицу, восстановившуюся после сотрясения мозга, выпустили на волю в национальном парке "Земля леопарда", В Приморье удалось спасти сбитую автомобилем дикую сову — длиннохвостую неясыть. Птицу, восстановившуюся после сотрясения мозга, выпустили на волю в национальном парке "Земля леопарда", сообщает пресс-служба заповедника.

Испуганную и растерянную сову обнаружили у автомобильной дороги "Раздольное—Хасан". Хищница вела себя неадекватно — как оглушенная, и не могла взлететь.

Нашедшие передали птицу сотрудникам отдела науки нацпарка, которые обнаружили у нее травму головы. Без посторонней помощи животное могло погибнуть.

Специалисты "Земли леопарда" заподозрили, что сова была ранена при столкновении с автомобилем. Позже эта гипотеза подтвердилась при ветеринарном осмотре.

Птице был проведен курс лечения, уже через несколько дней она оправилась от полученной травмы, набралась сил.

"К нашей радости неясыти удалось вовремя помочь, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда". – Со временем она окрепла, встала на крыло, поэтому мы приняли решение вернуть ее на волю. Местом выпуска стал заповедный лес "Земли леопарда".