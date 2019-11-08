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РИА Новости
Туризм

В Приморье сотрудники заповедника спасли сову с сотрясением мозга

01:40 08.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДлиннохвостая неясыть
Длиннохвостая неясыть
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Приморье удалось спасти сбитую автомобилем дикую сову — длиннохвостую неясыть. Птицу, восстановившуюся после сотрясения мозга, выпустили на волю в национальном парке "Земля леопарда", сообщает пресс-служба заповедника.
Испуганную и растерянную сову обнаружили у автомобильной дороги "Раздольное—Хасан". Хищница вела себя неадекватно — как оглушенная, и не могла взлететь.
Нашедшие передали птицу сотрудникам отдела науки нацпарка, которые обнаружили у нее травму головы. Без посторонней помощи животное могло погибнуть.
Специалисты "Земли леопарда" заподозрили, что сова была ранена при столкновении с автомобилем. Позже эта гипотеза подтвердилась при ветеринарном осмотре.
Птице был проведен курс лечения, уже через несколько дней она оправилась от полученной травмы, набралась сил.
"К нашей радости неясыти удалось вовремя помочь, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда". – Со временем она окрепла, встала на крыло, поэтому мы приняли решение вернуть ее на волю. Местом выпуска стал заповедный лес "Земли леопарда".
Длиннохвостая неясыть – относительно крупная сова, главный отличительный признак которой – длинный, с темными полосами хвост. Глаза и мощные когти черные, клюв желтый. На голове выделяются "брови" — белые полукруглые валики из перьев над глазами.
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