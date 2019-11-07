Инновационный экспорт получит новые виды поддержки

В акватории Невы перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Новые подходы институтов развития к стимулированию хай-тек экспорта презентовали на форуме-Баркемпе Новые подходы институтов развития к стимулированию хай-тек экспорта презентовали на форуме-Баркемпе НТИ "Национальная технологическая революция 20.35" в Санкт-Петербурге.

По словам генерального директора "Фонда содействия малым предприятиям в научно-технической сфере" Сергея Полякова, российские инноваторы доказали делом свою конкурентоспособность на мировых рынках. Об этом, как считает Поляков, говорят примеры всемирно известных компаний, таких как "Промобот". Однако, новичкам необходимо срочно освоить инструменты партнерских отношений. Поляков, в частности, призвал более активно сотрудничать с сетью European Enterprise Network, которая, по мнению генерального директора, эффективна в поисках партнеров.

"По ряду заявок о сотрудничестве от иностранных партнеров мы вообще решили сделать паузу, так как очень мало ответных заявок с российской стороны, в то время как мы сегодня можем кратно увеличить сотрудничество", - заявил руководитель "Фонда содействия малым предприятиям в научно-технической сфере".

Эксперты институтов развития считают, что позитивная динамика также возможна при внедрении комплексных сквозных технологий в сотрудничестве с крупными компаниями.

Специальный представитель президента России по вопросам цифрового технологического развития Дмитрий Песков, выступая на пленарной сессии форума, напомнил, что ряд крупных российских компаний сейчас работает над прорывными проектами мирового уровня, и фактически формирует рынки будущего. В частности, сказал он, АО "РЖД" планирует развивать инфраструктуру квантовой связи.

"В проекте создания квантовых коммуникаций участвуют четыре университета и семь технологических стартапов", - сообщил Песков.

Для реализации новой модели потребуются надежные посредники, представители российского хай-тека за рубежом. По словам Пескова, уже сейчас отобраны несколько стран, где будут созданы та называемые "точки кипения" - посреднические центры, которые будут опираться на иностранных предпринимателей, желающих зарабатывать деньги на российских технологиях. Он не исключил, что кадровый костяк таких центров составит русская диаспора. Первый такой центр, предположительно, будет открыт в Сербии.

Песков считает необходимым поиск новых моделей сотрудничества, действующие же сегодня способы развития экспортной кооперации через торгпредства он считает устаревшими.

Тему создания за рубежом системы аутсорсинга присутствия российской инновационной экосистемы затронул директор по стратегическому развитию АО "Экспортный центр" Артем Аникиев.

"Необходимо использовать людей, работающих на зарубежном рынке, с их помощью исследовать возможность рынка и потом принять решение о стратегии входа на него", - сказал Аникеев.

Сергей Поляков предложил использовать формат НТИ "Точки кипения" в качестве платформы-интегратора международного научно-технического коммерческого сотрудничества. В "Точках кипения", как он выразился, можно "вручную доводить проекты до результативного сотрудничества с зарубежными партнерами".