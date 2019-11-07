Представители Иннополиса обучат тульских чиновников цифровизации

"Сфера государственного управления, как и многие другие, испытывает дефицит кадров, которые понимают, что такое управление, основанное на данных, цифровая экономика и цифровая трансформация. Важно, чтобы у нас появилось как можно больше людей, обладающих этими компетенциями. Наша общая задача – сделать новые технологии инструментом повышения эффективности управления", – сказал, обращаясь к обучающимся, первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.