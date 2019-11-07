Представители Иннополиса обучат тульских чиновников цифровизации

ТУЛА, 7 ноя - РИА Новости. Представители находящегося в Татарстане университета Иннополис в рамках национального проекта "Цифровая экономика" проведут курсы повышения квалификации для более чем трехсот государственных служащих и сотрудников органов местного самоуправления Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, в четверг в Туле стартовала программа повышения квалификации "CDO (Chief Data Officer) – управление, основанное на данных". Обучение проводит АНО ВО "Университет Иннополис", специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий.
"Сфера государственного управления, как и многие другие, испытывает дефицит кадров, которые понимают, что такое управление, основанное на данных, цифровая экономика и цифровая трансформация. Важно, чтобы у нас появилось как можно больше людей, обладающих этими компетенциями. Наша общая задача – сделать новые технологии инструментом повышения эффективности управления", – сказал, обращаясь к обучающимся, первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.
В ноябре обучение пройдут 329 слушателей по 16 направлениям: "Цифровое здравоохранение", "Цифровое образование", "Цифровая промышленность", "Цифровая экология", "Цифровая культура", "Умный город", "Умный муниципалитет", "Цифровизация государственных услуг", "Цифровой туризм", "Цифровое сельское хозяйство", "Цифровой бюджет", "Цифровой архив", "Цифровые земельные ресурсы", "Цифровая социальная политика", "Цифровой HR", "Транспортная логистика". Лекции, мастер-классы и практикумы будут продлятся до 9 ноября. Также в декабре слушателей ждут дистанционный и завершающий очный модуль.
"Одна из амбициозных задач, которые мы себе ставим, – совместная разработка кейсов, актуальных для развития именно Тульской области", – в свою очередь, отметила руководитель Центра проектов и практик, руководитель программы CDO Университета Иннополис Мария Образцова.