Орешкин прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Выход США из Парижского соглашения по климату существенное снизит его эффективность, полагает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
США 4 ноября, в третью годовщину вступления в силу Парижского соглашения по климату, направили официальное уведомление в ООН, под эгидой которой было подписано соглашение 12 декабря 2015 года, о запуске процесса выхода из этого договора и снятии в течение года принятых Вашингтоном обязательств.
"Понятно, что США осуществляет гигантские выбросы, гигантский антропогенный эффект на климат нашей планеты. Понятно, что без них эффективность действия Парижского соглашения будет существенно ниже", - сказал Орешкин журналистам.
При этом он отметил, что Россия полностью ратифицировала Парижское соглашение.
"Мы полностью будем выполнять взятые на себя обязательства и считаем климатическую и экологическую повестку приоритетной не только для России, но и в целом в мире, но если руководство США не считает экологическую повестку приоритетной - это их выбор", - добавил он.