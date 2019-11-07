Орешкин прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

"Понятно, что США осуществляет гигантские выбросы, гигантский антропогенный эффект на климат нашей планеты. Понятно, что без них эффективность действия Парижского соглашения будет существенно ниже", - сказал Орешкин журналистам.

"Мы полностью будем выполнять взятые на себя обязательства и считаем климатическую и экологическую повестку приоритетной не только для России, но и в целом в мире, но если руководство США не считает экологическую повестку приоритетной - это их выбор", - добавил он.