В Пензе построят двухуровневый лыжный стадион

ПЕНЗА, 7 ноя - РИА Новости. Двухуровневый лыжный стадион с велолыжероллерной трассой общей протяженностью 5200 метров планируется построить в Двухуровневый лыжный стадион с велолыжероллерной трассой общей протяженностью 5200 метров планируется построить в Пензе , сообщил в четверг губернатор региона Иван Белозерцев

"Участок (под будущий стадион - ред.)... расположен в лесной зоне, примыкающей к двум крупным жилым микрорайонам, является одним из самых популярных мест отдыха среди поклонников лыжного вида спорта. Не сомневаюсь, что новый двухуровневый стадион будет востребован и молодежью, и представителями старшего поколения, и жителями, и гостями Пензы", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.

Глава региона отметил, что идея строительства такого спортивного объекта в Пензе существует далеко не первый год, и о ее воплощении мечтали как профессиональные лыжники, так и любители лыжных гонок.

В пресс-службе пояснили, что новый лыжный стадион будет включать две спортивные базы, верхнюю из которых планируется разместить в лесном массиве в микрорайоне "Западная поляна", а нижнюю - в районе улицы Виражной. При этом обе площадки соединит велолыжероллерная трасса общей протяженностью 5200 метров и шириной шесть метров с покрытием из мелкозернистого асфальтобетона, которая будет работать зимой и летом.

На территории верхней площадки будет построено здание лыжной базы с единовременной пропускной способностью на 100 человек. Также будет оборудован спуск с ограждениями для катания на санках, ледянках и тюбингах. На нижней площадке запланирована блочно-модульная лыжная база с единовременной пропускной способностью на 50 человек. Обе площадки предполагают размещение медкабинетов, пунктов хранения спортинвентаря, стартовых площадок и автомобильных парковок. Проектом предусмотрена также асфальтобетонная площадка для уличных тренажеров.