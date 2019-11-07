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РИА Новости
Пензенская область

В Пензе построят двухуровневый лыжный стадион

19:37 07.11.2019
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© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 7 ноя - РИА Новости. Двухуровневый лыжный стадион с велолыжероллерной трассой общей протяженностью 5200 метров планируется построить в Пензе, сообщил в четверг губернатор региона Иван Белозерцев.
"Участок (под будущий стадион - ред.)... расположен в лесной зоне, примыкающей к двум крупным жилым микрорайонам, является одним из самых популярных мест отдыха среди поклонников лыжного вида спорта. Не сомневаюсь, что новый двухуровневый стадион будет востребован и молодежью, и представителями старшего поколения, и жителями, и гостями Пензы", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.
Глава региона отметил, что идея строительства такого спортивного объекта в Пензе существует далеко не первый год, и о ее воплощении мечтали как профессиональные лыжники, так и любители лыжных гонок.
В пресс-службе пояснили, что новый лыжный стадион будет включать две спортивные базы, верхнюю из которых планируется разместить в лесном массиве в микрорайоне "Западная поляна", а нижнюю - в районе улицы Виражной. При этом обе площадки соединит велолыжероллерная трасса общей протяженностью 5200 метров и шириной шесть метров с покрытием из мелкозернистого асфальтобетона, которая будет работать зимой и летом.
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На территории верхней площадки будет построено здание лыжной базы с единовременной пропускной способностью на 100 человек. Также будет оборудован спуск с ограждениями для катания на санках, ледянках и тюбингах. На нижней площадке запланирована блочно-модульная лыжная база с единовременной пропускной способностью на 50 человек. Обе площадки предполагают размещение медкабинетов, пунктов хранения спортинвентаря, стартовых площадок и автомобильных парковок. Проектом предусмотрена также асфальтобетонная площадка для уличных тренажеров.
"На сегодняшний день подготовлено и утверждено техническое задание на указанные объекты, а также сформировано задание на проектирование", - уточняется в сообщении.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензаОбщество
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