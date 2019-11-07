Электроснабжение в Вологодской области планируют восстановить к вечеру

Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС введен в 13 районах: Вологодском, Череповецком, Устюженском, Шекснинском, Междуреченском, Сямженском, Усть-Кубинском, Тотемском, Бабаевском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Нюксенском, Бабушкинском районах. В Вологде введен режим повышенной готовности. Без электричества в среду остались 586 населенных пунктов, в которых проживают более 28,5 тысячи человек, но к вечеру свет вернулся в 339 из них.