Электроснабжение в Вологодской области планируют восстановить к вечеру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Электроснабжение населенных пунктов Вологодской области, где из-за непогоды введен режим ЧС, планируется полностью восстановить к вечеру четверга, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС введен в 13 районах: Вологодском, Череповецком, Устюженском, Шекснинском, Междуреченском, Сямженском, Усть-Кубинском, Тотемском, Бабаевском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Нюксенском, Бабушкинском районах. В Вологде введен режим повышенной готовности. Без электричества в среду остались 586 населенных пунктов, в которых проживают более 28,5 тысячи человек, но к вечеру свет вернулся в 339 из них.
"Сегодня к вечеру все аварийно-восстановительные работы на энергосетях должны быть завершены, и все населённые пункты должны быть подключены к электроснабжению", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По данным на первую половину дня четверга, в зоне отключения оставались 50 населённых пунктов с населением 1226 человек, уточнил губернатор. По состоянию на 01.00 четверга, электричества не было в 141 населенном пункте.