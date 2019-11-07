В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны силовиков в Донбассе

"Люди Донбасса". Человек, который налаживает жизнь там, где идет война

"Люди Донбасса". Человек, который налаживает жизнь там, где идет война

"В 13.15 (совпадает с мск) вооруженные формирования 72 бригады (украинских силовиков) из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли район населенного пункта Калиново", - заявили в Народной милиции.

В оборонном ведомстве добавили, что это первый обстрел с начала суток со стороны силовиков. В Народной милиции считают, что украинские силовики пытаются спровоцировать ополченцев на ответные действия.