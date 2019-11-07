В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Калиново, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки со стороны украинских силовиков.
"В 13.15 (совпадает с мск) вооруженные формирования 72 бригады (украинских силовиков) из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли район населенного пункта Калиново", - заявили в Народной милиции.
В оборонном ведомстве добавили, что это первый обстрел с начала суток со стороны силовиков. В Народной милиции считают, что украинские силовики пытаются спровоцировать ополченцев на ответные действия.
"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сообщили в пресс-службе.