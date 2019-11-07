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РИА Новости

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны силовиков в Донбассе

18:38 07.11.2019
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатомета по району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Калиново, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили об одном обстреле в Донбассе за сутки со стороны украинских силовиков.
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"В 13.15 (совпадает с мск) вооруженные формирования 72 бригады (украинских силовиков) из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли район населенного пункта Калиново", - заявили в Народной милиции.
В оборонном ведомстве добавили, что это первый обстрел с начала суток со стороны силовиков. В Народной милиции считают, что украинские силовики пытаются спровоцировать ополченцев на ответные действия.
"Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сообщили в пресс-службе.
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