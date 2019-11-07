Богданов обсудил с послом Ливана ситуацию в республике

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в четверг обсудил с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром ситуацию в стране, обстановку в регионе в целом, а также развитие российско-ливанских отношений, сообщает МИД РФ.

Уточняется, что Богданов принял посла Ливана по его просьбе.

"В ходе беседы состоялся детальный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливане и обстановке в регионе Ближнего Востока в целом. С российской стороны была подтверждена позиция в поддержку единства, суверенитета и независимости дружественной Ливанской Республики, решения всех вопросов национальной повестки дня самими ливанцами в рамках конституции и инклюзивного диалога. Акцентирована недопустимость любых форм внешнего вмешательства в ливанские дела", - говорится в сообщении.

"Были также рассмотрены актуальные вопросы двусторонних российско-ливанских связей в контексте задачи их дальнейшего комплексного развития", - добавили в министерстве.