Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T17:09Z
https://ria.ru/20191107/1560682095.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155247/99/1552479921_0:0:2553:1436_1036x0_80_0_0_ba6b37bb35fa870034dded314c5a462c.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с послом Ливана ситуацию в республике

17:09 07.11.2019
160
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в четверг обсудил с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром ситуацию в стране, обстановку в регионе в целом, а также развитие российско-ливанских отношений, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что Богданов принял посла Ливана по его просьбе.
"В ходе беседы состоялся детальный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливане и обстановке в регионе Ближнего Востока в целом. С российской стороны была подтверждена позиция в поддержку единства, суверенитета и независимости дружественной Ливанской Республики, решения всех вопросов национальной повестки дня самими ливанцами в рамках конституции и инклюзивного диалога. Акцентирована недопустимость любых форм внешнего вмешательства в ливанские дела", - говорится в сообщении.
"Были также рассмотрены актуальные вопросы двусторонних российско-ливанских связей в контексте задачи их дальнейшего комплексного развития", - добавили в министерстве.
Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки с столкновениями между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты в свою очередь перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
5 ноября, 16:01РИА Новости
Москва считает попытки внешнего вмешательства в дела Ливана недопустимыми
000100
Обсудить 0
Михаил БогдановМИД РФМоскваЛиванВ мире
Рекомендуем
Вид на Бейрут
В Ливане демонстранты собираются у госучреждений, препятствуя их работе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время с директором организации Инициатива по предотвращению ядерной угрозы Эрнестом Монизом. 7 ноября 2019
Россия придерживается позиции о недопустимости ядерной войны, заявил Лавров
Флаги Украины и Европейского Союза
Украина и ЕС обсудят обновление соглашения об ассоциации в декабре
Дамаск
Россия и Сирия призвали мировое сообщество обязать США вывести войска
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Депутаты Госдумы продолжат диалог с Deutsche Welle в Берлине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи
В МИД Греции заявили о начале новой главы в отношения с Россией
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео призвал усилить давление на Иран из-за "эскалации" в ядерной сфере
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
США обеспокоены возрастающей ролью Китая в мире, считает Столтенберг
Дмитрий Медведев
Депутаты Госдумы встретятся с Медведевым
В Саудовской Аравии школьников напугала львица, сидящая на крыше дома
В Саудовской Аравии школьников напугала львица, сидящая на крыше дома
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Король Саудовской Аравии провел переговоры с директором ЦРУ, сообщили СМИ
Последствия крушения вертолета на борту эсминца Caio Duillio
Итальянский боевой вертолет разбился об эсминец
Статуя Фемиды
"Победа" подала иск к медиахолдингу Rambler о защите деловой репутации
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО призвал Запад осознать растущую мощь Китая
Очистка водоема
ОСК видит потенциал в экспорте судов для очистки водоемов от пластика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния