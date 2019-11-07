Богданов обсудил с послом Ливана ситуацию в республике

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в четверг обсудил с послом Ливана в Москве Шауки Бу Нассаром ситуацию в стране, обстановку в регионе в целом, а также развитие российско-ливанских отношений, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что Богданов принял посла Ливана по его просьбе.
"В ходе беседы состоялся детальный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливане и обстановке в регионе Ближнего Востока в целом. С российской стороны была подтверждена позиция в поддержку единства, суверенитета и независимости дружественной Ливанской Республики, решения всех вопросов национальной повестки дня самими ливанцами в рамках конституции и инклюзивного диалога. Акцентирована недопустимость любых форм внешнего вмешательства в ливанские дела", - говорится в сообщении.
"Были также рассмотрены актуальные вопросы двусторонних российско-ливанских связей в контексте задачи их дальнейшего комплексного развития", - добавили в министерстве.
Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки с столкновениями между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты в свою очередь перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.