ОСК до конца года завершит важный этап постройки платформы "Северный полюс"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует до 2020 года собрать все секции уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" для проведения научных исследований в Северном Ледовитом океане, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов

Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903 прошла в апреле на "Адмиралтейских верфях" (входят в ОСК) в Петербурге.

"В настоящее время на предприятии формируют корпус платформы на стапеле: секции собираются в цехе, затем устанавливаются на стапель. До конца года все они будут собраны и готовы к установке", - рассказал Алексей Рахманов. Глава ОСК акцентировал внимание на том, что эта всесезонная платформа с функционалом научно-исследовательского центра не имеет аналогов в мире.

"Основное оборудование законтрактовано, его поставки на завод начаты, и вскоре верфь приступит к монтажу крупногабаритного оборудования на платформу", - добавил он.

Глава ОСК отметил, что цель корпорации - занять нишу производства высокотехнологичных, наукоемких судов. "Собственно, мы ее и заняли. Корпорация – один из лидеров ледоколостроения, например. Те рыбопромысловые суда, которые сегодня строятся на наших верфях – современные, технологичные, комфортные. По сути, это уже не только промысел – сегодня мы имеем возможность создавать настоящие рыбные фабрики на воде", - заключил Рахманов.