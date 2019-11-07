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РИА Новости

ОСК до конца года завершит важный этап постройки платформы "Северный полюс"

16:35 07.11.2019
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© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) Северный полюс проекта 00903
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует до 2020 года собрать все секции уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" для проведения научных исследований в Северном Ледовитом океане, сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903 прошла в апреле на "Адмиралтейских верфях" (входят в ОСК) в Петербурге.
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"В настоящее время на предприятии формируют корпус платформы на стапеле: секции собираются в цехе, затем устанавливаются на стапель. До конца года все они будут собраны и готовы к установке", - рассказал Алексей Рахманов. Глава ОСК акцентировал внимание на том, что эта всесезонная платформа с функционалом научно-исследовательского центра не имеет аналогов в мире.
"Основное оборудование законтрактовано, его поставки на завод начаты, и вскоре верфь приступит к монтажу крупногабаритного оборудования на платформу", - добавил он.
Глава ОСК отметил, что цель корпорации - занять нишу производства высокотехнологичных, наукоемких судов. "Собственно, мы ее и заняли. Корпорация – один из лидеров ледоколостроения, например. Те рыбопромысловые суда, которые сегодня строятся на наших верфях – современные, технологичные, комфортные. По сути, это уже не только промысел – сегодня мы имеем возможность создавать настоящие рыбные фабрики на воде", - заключил Рахманов.
Ледостойкая платформа предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в Северном Ледовитом океане. Фактически, это полярная станция с функционалом научно-исследовательского центра, которая будет в течение двух лет без захода в порт дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана. Нестандартная яйцевидная форма корпуса платформы "Северный полюс" позволит минимизировать воздействие льда на платформу, а сталь редкой марки обеспечивает повышенную прочность в соответствии с ледовым классом судна.
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Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияАдмиралтейские верфиСанкт-ПетербургЭкономика
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