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РИА Новости

Пресс-конференция к Международному дню диабета

16:25 07.11.2019 (обновлено: 16:28 07.11.2019)
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14 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню диабета, который отмечается 14 ноября.
Участники:
- главный детский эндокринолог Минздрава РФ, директор Института детской эндокринологии ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава РФ Валентина ПЕТЕРКОВА;
- заведующий отделом инноваций и прогнозирования диабета Института диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Александр МАЙОРОВ;
- директор Института детской эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ольга БЕЗЛЕПКИНА;
- главный научный сотрудник Института детской эндокринологии Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Тамара КУРАЕВА;
- главный детский эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующая отделением детской эндокринологии Морозовской ДГКБ Елена ПЕТРЯЙКИНА.

В ходе мероприятия будет освещена российская статистика по количеству больных с различными типами сахарного диабета, рассмотрены современные средства самоконтроля гликемии, а также пойдет речь о проблемах и достижениях в области детской эндокринологии в России. Будет поднят вопрос необходимости разработки специальных программ адаптации для пациентов, выпускающихся из детдомов.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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