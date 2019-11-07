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РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти закупили к зиме 108 единиц уборочной спецтехники

16:09 07.11.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСнегоуборочные машины
Снегоуборочные машины
© РИА Новости / Илья Тимин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области для обслуживания региональных трасс в зимний период приобрели 108 комбинированных машин, погрузчиков и экскаваторов, сообщил РИА Новости сообщил представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, закупка совершена по программе лизинга, общая стоимость которого на три года составляет 436 миллионов рублей. Оплата платежей предусмотрена равными долями в течение трех лет, что облегчит финансовую нагрузку на дорожный фонд и районные ДРСУ.

"При разработке программы дорожный комитет акцентировал внимание на создании спецбригад для комплексных ремонтных работ и оперативной очистки трасс",- отметил собеседник агентства.

Он добавил, что дорожники в каждом муниципальном районе получили 18 микроавтобусов для развоза бригад, мини-погрузчики, прицепы, небольшие экскаваторы и рециклеры для быстрого ремонта деформаций асфальта. Помимо этого, в рамках программы, закуплено 15 комбинированных машин на базе КАМАЗов для обслуживания дорог зимой и летом, а дорожники Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов получили три фрезы для обновления покрытия дорог весной и летом.
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В пресс-службе отметили, что протяжённость региональных дорог в Ленинградской области составляет почти 10 тысяч километров. Их обслуживанием занимаются шесть государственных предприятий по заказу ГКУ "Ленавтодор": "Пригородное ДРСУ№1" отвечает за Всеволожский и часть Выборгского района, Лодейнопольское ДРСУ — за дороги Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского районов, Киришское ДРСУ — за Киришский, Кировский и Волховский районы, Волосовское ДРСУ — за Волосовский, Лужский и Кингисеппский, Гатчинское ДРСУ — за Гатчинский, Ломоносовский и Тосненский районы, Приозерское ДРСУ — за Приозерский и часть Выборгского района.
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