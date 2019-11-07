Власти Ленобласти закупили к зиме 108 единиц уборочной спецтехники

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области для обслуживания региональных трасс в зимний период приобрели 108 комбинированных машин, погрузчиков и экскаваторов, сообщил РИА Новости сообщил представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, закупка совершена по программе лизинга, общая стоимость которого на три года составляет 436 миллионов рублей. Оплата платежей предусмотрена равными долями в течение трех лет, что облегчит финансовую нагрузку на дорожный фонд и районные ДРСУ.

"При разработке программы дорожный комитет акцентировал внимание на создании спецбригад для комплексных ремонтных работ и оперативной очистки трасс",- отметил собеседник агентства.

Он добавил, что дорожники в каждом муниципальном районе получили 18 микроавтобусов для развоза бригад, мини-погрузчики, прицепы, небольшие экскаваторы и рециклеры для быстрого ремонта деформаций асфальта. Помимо этого, в рамках программы, закуплено 15 комбинированных машин на базе КАМАЗов для обслуживания дорог зимой и летом, а дорожники Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов получили три фрезы для обновления покрытия дорог весной и летом.