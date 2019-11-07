Пять победителей программы "Ленинградский гектар" получили земельные наделы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Земельные участки в отдаленных районах Ленинградской области получили пять победителей программы "Ленинградский гектар", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, распределение земель по программе в этом году проходило во второй раз. Всего во "вторую волну" были поданы 17 заявок. Конкурсная комиссия проверила поданные документы на соответствие условиям участия в программе, бизнес-планы — на экономическую обоснованность, претендентов — на знание основ сельскохозяйственной деятельности. После чего гектары в Лодейнопольском, Сланцевском и Бокситогорском районах получили четыре жителя Ленинградской области и одна петербурженка.

"Победители конкурса получат в аренду на льготных условиях земельные наделы площадью до десяти гектаров с последующим правом выкупа их в собственность. Также они имеют право на получение подъемных в размере трех миллионов рублей и всех видов субсидий, положенных сельхозпроизводителям",- отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что на полученных землях фермеры-победители будут заниматься выращиванием картофеля и кормовых культур, разведением коров и коз.

"Нам необходимо создать в дальних районах крепкие, жизнеспособные хозяйства. Вести бизнес на земле — это большой труд, а в удаленных от центра районах — труд особый. Тех, кто взял на себя такую ответственность и готов к работе — мы готовы поддержать", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, комментируя итоги конкурса.

Программа "Ленинградский гектар" реализуется в удаленных районах региона: Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском. Претендовать на земельные наделы могут представители всех регионов России. В конкурсном отборе уже участвовали жители Ленинградской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Тува.