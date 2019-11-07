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РИА Новости
Ленинградская область

Пять победителей программы "Ленинградский гектар" получили земельные наделы

16:07 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛенинградская область
Ленинградская область
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Земельные участки в отдаленных районах Ленинградской области получили пять победителей программы "Ленинградский гектар", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, распределение земель по программе в этом году проходило во второй раз. Всего во "вторую волну" были поданы 17 заявок. Конкурсная комиссия проверила поданные документы на соответствие условиям участия в программе, бизнес-планы — на экономическую обоснованность, претендентов — на знание основ сельскохозяйственной деятельности. После чего гектары в Лодейнопольском, Сланцевском и Бокситогорском районах получили четыре жителя Ленинградской области и одна петербурженка.

"Победители конкурса получат в аренду на льготных условиях земельные наделы площадью до десяти гектаров с последующим правом выкупа их в собственность. Также они имеют право на получение подъемных в размере трех миллионов рублей и всех видов субсидий, положенных сельхозпроизводителям",- отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что на полученных землях фермеры-победители будут заниматься выращиванием картофеля и кормовых культур, разведением коров и коз.
"Нам необходимо создать в дальних районах крепкие, жизнеспособные хозяйства. Вести бизнес на земле — это большой труд, а в удаленных от центра районах — труд особый. Тех, кто взял на себя такую ответственность и готов к работе — мы готовы поддержать", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, комментируя итоги конкурса.
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Программа "Ленинградский гектар" реализуется в удаленных районах региона: Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском. Претендовать на земельные наделы могут представители всех регионов России. В конкурсном отборе уже участвовали жители Ленинградской и Вологодской областей, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Тува.
Первое распределение ленинградских гектаров состоялось в июне 2019 года. На конкурс тогда было подано 38 заявок, 10 из которых признаны победителями. В бюджете региона на 2019 года на реализацию программы "Ленинградский гектар" заложено 60 миллионов рублей. К распределению подготовлено почти 100 участков общей площадью более 200 гектаров, напомнил в пресс-службе.
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