Гоголев: бюджет Якутии на 2020-2022 гг сохранит социальную направленность

ЯКУТСК, 7 ноя – РИА Новости. Правительство Якутии планирует направить 145 миллиардов рублей республиканского бюджета на 2020-2022 годы на социальные проекты, что составит 80% всей расходной части госбюджета, сообщил председатель Госсобрания Республики Саха (Ил Тумэн) Петр Гоголев.

"Бюджет Якутии на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов сохраняет социальную направленность. На социальные расходы правительство Якутии планирует потратить в общей сложности 145 миллиардов рублей, это 80% всей расходной части госбюджета", - привели в пресс-службе Ил Тумэна слова Гоголева на публичных слушаниях по проекту республиканского бюджета в якутском парламенте.

По словам Гоголева, доходная часть бюджета Якутии составит 179,3 миллиарда рублей в 2020 году, 187,2 миллиарда рублей в 2021 году и 175,8 миллиарда рублей в 2022 году. Расходы бюджета в 2020 году составят 180,3 миллиарда рублей, в 2021 – 188,2 миллиарда рублей и 176,8 миллиарда рублей в 2022 году. Дефицит бюджета за трехлетний период останется на одном уровне – 998 миллионов рублей.

Председатель якутского парламента также отметил, что параметры республиканского бюджета сформированы по 26 госпрограммам. По его словам, одной из ключевых задач на ближайшие годы станет реализация национальных проектов. На сегодняшний день в Якутии реализуются 52 нацпроекта из 78. В 2020 году на реализацию нацпроектов планируется направить 17,3 миллиарда рублей, в 2021 году – 18,8 миллиарда рублей, в 2022 году – 8,2 миллиарда рублей.

"Объем инвестиционной программы, разработанной министерством экономики Республики Саха, составит порядка 22 миллиардов рублей в 2020 году, 24 миллиарда рублей – в 2021 году", – сказал Гоголев.

Он уточнил, что основной объем средств инвестпрограммы Якутии будет направлен переселение граждан из аварийного жилья, строительство социальных объектов по соглашениям государственно-частного партнерства и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Председатель Ил Тумэна добавил, что проект бюджета уже внесен в Госсобрание Якутии и рассматривается в постоянных комитетах парламента.