Спорткомплекс хоккейной академии "Авангард" открылся в Омске

ОМСК, 7 ноя – РИА Новости. Центральный спортивный комплекс хоккейной академии "Авангард" открылся в четверг в Омске, город становится межрегиональным центром подготовки юных хоккеистов, сообщает облправительство.

Спортивный комплекс построен на средства "Газпрома" в рамках программы "Газпром – детям". Открытие состоялось в рамках XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана. Гостей и участников мероприятия приветствовали полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло, губернатор Александр Бурков, первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, председатель совета директоров ХК "Авангард" Александр Крылов и президент ФХР Владислав Третьяк.

"Вы все знаете, что спортивное сообщество и любители спорта в Омске долго ждали открытие льда, открытие детской хоккейной академии, потому что пацанам не хватало льда. И сегодня для многих ребятишек мечта сбылась, они сегодня имеют два новых льда, где есть даже зрители", - сказал на церемонии открытия губернатор Бурков.

Он отметил, что суть не только в новом здании и хорошем общежитии, но и в технологиях подготовки кадров команды "Авангард", которые являются одними из лучших.

"И недаром к нам едут не только с Урала, Сибири, но и едут из Санкт-Петербурга малыши тренироваться. Это говорит о качестве подготовки, о бренде "Авангарда", и мы можем этим гордиться. Это, действительно, точка притяжения для молодых талантливых хоккеистов. Это ещё один шаг к будущим победам на чемпионате страны, на чемпионате мира и на Олимпийских играх", - сказал Бурков.