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РИА Новости
Омская область

Спорткомплекс хоккейной академии "Авангард" открылся в Омске

16:03 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Омск
Города России. Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 7 ноя – РИА Новости. Центральный спортивный комплекс хоккейной академии "Авангард" открылся в четверг в Омске, город становится межрегиональным центром подготовки юных хоккеистов, сообщает облправительство.
Спортивный комплекс построен на средства "Газпрома" в рамках программы "Газпром – детям". Открытие состоялось в рамках XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана. Гостей и участников мероприятия приветствовали полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло, губернатор Александр Бурков, первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, председатель совета директоров ХК "Авангард" Александр Крылов и президент ФХР Владислав Третьяк.

"Вы все знаете, что спортивное сообщество и любители спорта в Омске долго ждали открытие льда, открытие детской хоккейной академии, потому что пацанам не хватало льда. И сегодня для многих ребятишек мечта сбылась, они сегодня имеют два новых льда, где есть даже зрители", - сказал на церемонии открытия губернатор Бурков.

Он отметил, что суть не только в новом здании и хорошем общежитии, но и в технологиях подготовки кадров команды "Авангард", которые являются одними из лучших.
"И недаром к нам едут не только с Урала, Сибири, но и едут из Санкт-Петербурга малыши тренироваться. Это говорит о качестве подготовки, о бренде "Авангарда", и мы можем этим гордиться. Это, действительно, точка притяжения для молодых талантливых хоккеистов. Это ещё один шаг к будущим победам на чемпионате страны, на чемпионате мира и на Олимпийских играх", - сказал Бурков.
Вячеслав Войнов, Роб Клинкхаммер и Сергей Шумаков (слева направо)
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В свою очередь председатель совдира ХК "Авангард" Александр Крылов сообщил, что на форуме впервые представлена 3D-модель будущей Арены-Омск. По его словам, проект строительства арены проходит государственную экспертизу, и к концу года планируется получить согласование. "Как мы и предполагали, в конце весны должны выйти на стройку. Нам поставлена задача, чтобы "Авангард" начал сезон в сентябре 2022 года уже на новой арене. Мы этой цели и придерживаемся", - сказал он.
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Омская областьСпорт
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