Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T15:58Z
https://ria.ru/20191107/1560677888.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155915/91/1559159183_0:206:2895:1834_1036x0_80_0_0_61717925ccd5d9d0bea24246ca446101.jpg
РИА Новости

Поклонская прокомментировала публикацию карты Украины без Крыма в NYT

15:58 07.11.2019
272
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что американское издание, опубликовав карту Украины без Крыма, намекнуло, что риторика об "аннексии" полуострова всем изрядно поднадоела.
Американская газета New York Times ранее опубликовала карту Украины без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало исправить ошибку и "не играть на руку российской пропаганде". По данным посольства, американское издание использовало карту Украины без Крыма в одной из своих последних статей.
"Украинским политикам пора уже понять, что невозможно бесконечно плясать под одну и ту же заезженную мелодию "аннексия Крыма". Это вчерашний день прошлой преступной украинской власти. Последствия безответственности, которые необходимо принять и жить дальше, не подвергая рискам другие территории. О том, что "аннексия" изрядно поднадоела, не первый раз намекает американское издание The New York Times", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, киевским властям пора строить новый мир, уважая выбор крымчан и выстраивая мир и порядок в Донбассе.
Подводная лодка Великий Новгород в бухте Севастополя
31 октября, 19:27РИА Новости
Политолог отметил важность для всей России наращивания военной мощи в Крыму
"Всевозможные санкции к России уже применили, убедились, что это не работает, хватит, остановитесь. Россия в состоянии справиться со своими проблемами, но кому нужны будут проблемы украинского народа, когда тема с "российским агрессором" окончательно уйдет в прошлое? Есть мнение, что никому", - подчеркнула Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
15 октября, 20:17РИА Новости
Украина попросила ЕС усилить санкции против России после выборов в Крыму
502002
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ПутинСевастопольООНВашингтон (штат)Вашингтон (город)В мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская допустила создание нового военного блока с участием России
Задержанные украинские корабли в порту Керчи
В Крыму призвали созвать общественный трибунал по преступлениям Украины
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Участник марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади
Политолог Александр Дудчак
США установили на Украине колониальный режим, заявил украинский эксперт
Зеленский трижды оконфузился во время брифинга в Харькове
Зеленский трижды оконфузился во время обсуждения работы "Укроборонпрома"
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018
Пушков прокомментировал призыв Макрона пересмотреть отношения с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время с директором организации Инициатива по предотвращению ядерной угрозы Эрнестом Монизом. 7 ноября 2019
Россия придерживается позиции о недопустимости ядерной войны, заявил Лавров
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО призвал Запад осознать растущую мощь Китая
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон заявил, что считать Россию "первоначальным врагом" НАТО немыслимо
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
В ОСК рассказали, как может работать подводный газовоз с ядерным реактором
Дамаск
Россия и Сирия призвали мировое сообщество обязать США вывести войска
Флаги Украины и Европейского Союза
Украина и ЕС обсудят обновление соглашения об ассоциации в декабре
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео оценил слова Макрона про "смерть мозга" НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
22:37В НАСА назвали дату начала работ по ремонту спектрометра на МКС
22:36Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
22:24Взрыв на НПЗ в Сирии унес жизнь одного сотрудника
Лента новостейМолния