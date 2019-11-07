Поклонская прокомментировала публикацию карты Украины без Крыма в NYT

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что американское издание, опубликовав карту Украины без Крыма, намекнуло, что риторика об "аннексии" полуострова всем изрядно поднадоела.

Американская газета New York Times ранее опубликовала карту Украины без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало исправить ошибку и "не играть на руку российской пропаганде". По данным посольства, американское издание использовало карту Украины без Крыма в одной из своих последних статей.

"Украинским политикам пора уже понять, что невозможно бесконечно плясать под одну и ту же заезженную мелодию "аннексия Крыма". Это вчерашний день прошлой преступной украинской власти. Последствия безответственности, которые необходимо принять и жить дальше, не подвергая рискам другие территории. О том, что "аннексия" изрядно поднадоела, не первый раз намекает американское издание The New York Times", - сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, киевским властям пора строить новый мир, уважая выбор крымчан и выстраивая мир и порядок в Донбассе.

"Всевозможные санкции к России уже применили, убедились, что это не работает, хватит, остановитесь. Россия в состоянии справиться со своими проблемами, но кому нужны будут проблемы украинского народа, когда тема с "российским агрессором" окончательно уйдет в прошлое? Есть мнение, что никому", - подчеркнула Поклонская.