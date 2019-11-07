Кремль назвал укрепление инвестиционного климата приоритетным направлением

"Нет, в данном случае никакой позиции нет. Но здесь, собственно, любые шаги, которые способствуют укреплению инвестиционного климата и формированию инвестиционного и делового климата, они могут только приветствоваться. Но опять же - это решение суда, поэтому мы никак не комментируем", - отметил пресс-секретарь.