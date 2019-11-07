Кремль назвал укрепление инвестиционного климата приоритетным направлением

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Формирование и укрепление инвестиционного климата в России для экономического развития является приоритетом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ сообщалось, что Верховный суд исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
"Сейчас очень важно всемерно способствовать формированию и укреплению инвестиционного климата в стране для экономического развития - это является приоритетом", - сообщил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что позиции Кремля в решении суда нет, но любые шаги, способствующие укреплению инвестиционного климата, могут только приветствоваться.
"Нет, в данном случае никакой позиции нет. Но здесь, собственно, любые шаги, которые способствуют укреплению инвестиционного климата и формированию инвестиционного и делового климата, они могут только приветствоваться. Но опять же - это решение суда, поэтому мы никак не комментируем", - отметил пресс-секретарь.