Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T15:40Z
https://ria.ru/20191107/1560676962.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154832/12/1548321202_0:0:3251:1829_1036x0_80_0_0_665f764f447b821eb381a7fe243722c0.jpg
РИА Новости

Кремль назвал укрепление инвестиционного климата приоритетным направлением

15:40 07.11.2019
118
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Формирование и укрепление инвестиционного климата в России для экономического развития является приоритетом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ сообщалось, что Верховный суд исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
21 октября, 17:04Радио Sputnik
"Все нормально". Медведев оценил ситуацию в российской экономике
"Сейчас очень важно всемерно способствовать формированию и укреплению инвестиционного климата в стране для экономического развития - это является приоритетом", - сообщил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что позиции Кремля в решении суда нет, но любые шаги, способствующие укреплению инвестиционного климата, могут только приветствоваться.
"Нет, в данном случае никакой позиции нет. Но здесь, собственно, любые шаги, которые способствуют укреплению инвестиционного климата и формированию инвестиционного и делового климата, они могут только приветствоваться. Но опять же - это решение суда, поэтому мы никак не комментируем", - отметил пресс-секретарь.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
24 октября, 05:30РИА Новости
Орешкин: России многое нужно сделать для улучшения условий ведения бизнеса
051006
Обсудить 1
Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Медведев поручил регулярно финансировать проведение межрегиональных форумов
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) Северный полюс проекта 00903
ОСК до конца года завершит важный этап постройки платформы "Северный полюс"
КПП Станица Луганская в Донбассе
В ЛНР опровергли заявление о вооруженных людях у Станицы Луганской
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Минвостокразвития внесло в правительство проект основ госполитики в Арктике
Руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков
Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Депутаты Госдумы продолжат диалог с Deutsche Welle в Берлине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что Путин поддерживает работу поисковых отрядов
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Кубань в 2019 году досрочно погасит более 40 миллиардов рублей госдолга
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
Макрон заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией
Сколково
Дагестанская команда управленцев прошла конкурсный отбор в Сколково
Оксана Пушкина
Пушкина планирует внести в Госдуму проект о домашнем насилии до конца года
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесут законопроект о трудоустройстве иностранных студентов
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
США обеспокоены возрастающей ролью Китая в мире, считает Столтенберг
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензе построят двухуровневый лыжный стадион
Искусственный интеллект
Эксперт рассказал, когда закроется последний аэропорт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
22:53Глава исполкома московского отделения ЕР объяснил, почему уходит в отставку
Лента новостейМолния