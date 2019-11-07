Жители Колымы пожаловались на взвинчивание цен на авиабилеты в Москву

МАГАДАН, 7 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Дефицит авиабилетов на самом востребованном, московском направлении возник на Колыме: билеты на прямые рейсы в Москву закончились, а на стыковочные рейсы в Новосибирск и Хабаровск перевозчики значительно подняли цену, сообщил РИА Новости председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко. Власти намерены частично решить проблему, пригласив в регион новых перевозчиков, рассказал РИА Новости сенатор от региона Анатолий Широков.

Из Магадана в Москву летают только самолеты группы компаний "Аэрофлот". Несколько лет назад авиакомпания ввела фиксированные плоские тарифы на этом направлении. Билеты Магадан-Москва-Магадан стоят 22 тысячи рублей. Однако в сентябре "Аэрофлот" закрыл продажу билетов на следующий год, а число рейсов до Нового года сокращено с шести до четырех в неделю.

"Остальные авиакомпании, которые предоставляют стыковочные рейсы, например, с Дальнего Востока через Новосибирск, через другие города, конечно, пользуются этой ситуацией и взвинчивают свои неплоские рыночные цены до небес. То есть чтобы людям добраться в январе туда-обратно и далее, им приходится сейчас переплачивать. Это очень плохая ситуация", - заявил Радченко.

В одном из авиаагентств региона РИА Новости рассказали, что жители Магадана вынуждены отказываться от зимнего отдыха, люди также не могут улететь на лечение. "До Нового года улететь уже очень тяжело. Конец декабря, билетов нет. На ближайшее время тоже нет. Мы стараемся людей отправить через Хабаровск, через Новосибирск, но это очень дорого. Что будет дальше с ситуацией, пока никто не знает. Авиакомпания нас не информирует, то есть мы ждем. Продажа на посленовогодний период так и не открыта, а у нас на самом востребованном направлении Магадан-Москва работает только один перевозчик", - отметил собеседник агентства.

В компании "Аэрофлот" комментировать ситуацию агентству отказались.

Власти Колымы добиваются скорейшего появления авиабилетов в Москву на период после Нового года, а также намерены частично решить проблему введением рейсов на другие направления, сказал РИА Новости Широков.

"Мы активно работаем с тем, чтобы у нас появились эти билеты и как можно скорее. Потому что фактически сегодня мы уже держим пассажиропоток, который должен был спокойно идти после Нового года. Второе, сегодня по поручению губернатора разрабатывается вариант диверсификации направления. Власти Магаданской области планируют пригласить в регион перевозчиков, которые откроют прямые рейсы на Санкт-Петербург и Симферополь. Диверсификация должна отчасти решить проблему нехватки билетов в летний период", - заявил сенатор.