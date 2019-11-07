"Силмаш" вложит свыше 4 млрд рублей в оснащение завода газовых турбин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. "Силовые машины" инвестируют более 4 миллиардов рублей в техническое оснащение Ленинградского металлического завода для производства газовых турбин средней и большой мощности, следует из материалов компании.
"Общий объём планируемых инвестиций в дооснащение производства превышает 4 миллиарда рублей", - говорится в материалах.
Производство газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт будет развёрнуто на Ленинградском металлическом заводе в Санкт-Петербурге.
Как пояснил журналистам главный конструктор - начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок "Силовых машин" Николай Фокин, завод необходимо дооснастить некоторыми группами оборудования для выпуска таких турбин. Как отмечает компания, потребуется 48 дополнительных единиц станочного оборудования, четверть этого объема уже законтрактована, по остальным планируется подписать до конца года.