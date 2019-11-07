Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T13:37Z
https://ria.ru/20191107/1560670331.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/49844/51/498445194_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_e8275a435d21d24180f782e944650cc2.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

"Силмаш" вложит свыше 4 млрд рублей в оснащение завода газовых турбин

13:37 07.11.2019
110
© РИА НовостиПроизводство турбин на Ленинградском металлическом заводе
Производство турбин на Ленинградском металлическом заводе
© РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. "Силовые машины" инвестируют более 4 миллиардов рублей в техническое оснащение Ленинградского металлического завода для производства газовых турбин средней и большой мощности, следует из материалов компании.

"Общий объём планируемых инвестиций в дооснащение производства превышает 4 миллиарда рублей", - говорится в материалах.

Производство газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт будет развёрнуто на Ленинградском металлическом заводе в Санкт-Петербурге.
Как пояснил журналистам главный конструктор - начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок "Силовых машин" Николай Фокин, завод необходимо дооснастить некоторыми группами оборудования для выпуска таких турбин. Как отмечает компания, потребуется 48 дополнительных единиц станочного оборудования, четверть этого объема уже законтрактована, по остальным планируется подписать до конца года.
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге
30 октября, 14:22Теплоснабжение
Итоги конкурса по субсидиям на турбины с участием "Силмаша" будут 25 ноября
500001
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге
"Силмаш" изучает возможность создания СП по выпуску лопаток для турбин
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов
Деньги клиентам Чувашкредитпромбанка начнут выплачивать в ноябре
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев утвердил состав оргкомитета экспортного форума "Сделано в России"
Ленинградский Металлический завод ОАО Силовые машины
"Силмаш" изучает возможность экспорта российских газовых турбин
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина объяснила, почему инфляция пока отклоняется от цели 4%
Район Пудун в Шанхае
Россия и КНР подпишут на ЭКСПО в Шанхае соглашений на сумму более $350 млн
Листы с денежными купюрами
Экономия на госзакупках в Дагестане с начала года составила 1,2 млрд рублей
Уборка урожая гречихи на полях Алтайского края
ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Россия и Казахстан ведут переговоры о поставках самолетов SSJ-100
Скульптура выпрыгивающего из воды горбатого кита в центральном парке Куала-Лумпура (KLCC Park)
Нижегородский холдинг "Оргхим" запустил производство в Малайзии
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов
В ОСК рассказали, как может работать подводный газовоз с ядерным реактором
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Alibaba запустила три авиарейса в Россию для доставки товаров с AliExpress
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) Северный полюс проекта 00903
ОСК до конца года завершит важный этап постройки платформы "Северный полюс"
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ надеется, что Киев снимет обвинения против Вышинского
Здание центрального офиса Сбербанка в Москве
Сбербанк в 2020 году предложит клиентам страховые продукты с применением ИИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
22:53Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
Лента новостейМолния