"Силмаш" вложит свыше 4 млрд рублей в оснащение завода газовых турбин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. "Силовые машины" инвестируют более 4 миллиардов рублей в техническое оснащение Ленинградского металлического завода для производства газовых турбин средней и большой мощности, следует из материалов компании.

"Общий объём планируемых инвестиций в дооснащение производства превышает 4 миллиарда рублей", - говорится в материалах.

Производство газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт будет развёрнуто на Ленинградском металлическом заводе в Санкт-Петербурге.