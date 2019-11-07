Ростовская область может досрочно завершить расселение из аварийного жилья

По словам Цицина, Ростовская область набрала хорошие темпы по расселению аварийного фонда, превысив задачу на текущий год в 7 раз. "Мы сейчас переговорили: надеемся, что цифру в 155 тысяч квадратных метров, 8,2 тысячи человек, область сможет переселить досрочно, не за 5 лет, а за 3", - сказал Цицин. Он добавил, что "для этого надо поработать, но такая возможность у области есть".