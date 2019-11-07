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РИА Новости
Ростовская область

Ростовская область может досрочно завершить расселение из аварийного жилья

13:22 07.11.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя – РИА Новости. Ростовская область может выполнить программу расселения людей из аварийного жилья не за 5, а за 3 года, сообщил журналистам генеральный директор корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Константин Цицин.
В четверг в Ростове-на-Дону проходит совещание о реализации в регионе мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда и капремонту многоквартирных домов.
По словам Цицина, Ростовская область набрала хорошие темпы по расселению аварийного фонда, превысив задачу на текущий год в 7 раз. "Мы сейчас переговорили: надеемся, что цифру в 155 тысяч квадратных метров, 8,2 тысячи человек, область сможет переселить досрочно, не за 5 лет, а за 3", - сказал Цицин. Он добавил, что "для этого надо поработать, но такая возможность у области есть".
"Хотелось бы, чтоб получилось. Подтверждаю, что можно с этим работать, но главы муниципальных образований должны понимать, что только реальная картина позволит определить нам наши возможности", - сказал губернатор Василий Голубев.
Согласно программе, до 1 сентября 2025 года на переселение из аварийного жилья будет направлено 9,35 миллиарда рублей из средств фонда, областного и местных бюджетов.
Вид на Ростов-на Дону
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Ростовская областьКонстантин ЦицинВасилий ГолубевРостовская областьОбщество
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