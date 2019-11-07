Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену

Как рассказал Корделл, четыре года назад его жена Джилл начала забывать слова, после чего у нее также возникли проблемы с движениями.
© Фото : аккаунт Dominic Cardall в FacebookДжилл Корделл был поставлен диагноз "запущенная деменция" в 52 года
Джилл Корделл был поставлен диагноз "запущенная деменция" в 52 года
В 2016 году врачи диагностировали у женщины редкую форму деменции. Через некоторое время она полностью потеряла возможность ходить и самостоятельно принимать пищу.
"Жена стала бледной версией себя. Начала угасать ментально и физически, будто деменция просто стирала ее личность. Не знаю, помнит ли она меня…" — рассказал Корделл The Sun.