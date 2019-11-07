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РИА Новости
Война в Сирии

Российские и французские дипломаты провели консультации по ситуации в Сирии

12:38 07.11.2019 (обновлено: 12:41 07.11.2019)
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин провели консультации с французской делегацией во главе со спецпосланником президента по Сирии Франсуа Сенемо и обсудили ситуацию в САР, сообщил МИД РФ.
"Состоялось подробное обсуждение ситуации "на земле" в Сирии, прежде всего на северо-востоке страны, а также обмен мнениями по перспективам политического урегулирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении российского министерства.
Стороны отметили важность созыва конституционного комитета Сирии, а также рассмотрели вопросы содействия добровольному и безопасному возвращению сирийцев в места постоянного проживания и оказания гуманитарной помощи САР, сообщил МИД.
Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание – 4 ноября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
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Война в СирииСергей ВершининАлександр ЛаврентьевВойна в СирииМИД РФФранцияСирияРоссияВ мире
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