Круглый стол, посвященный экономическим отношениям России с Китаем

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18 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится панельная дискуссия, в рамках которой пройдет обсуждение рейтинга коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем, представленного группой iMARS.