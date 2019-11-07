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РИА Новости

Круглый стол, посвященный экономическим отношениям России с Китаем

11:58 07.11.2019 (обновлено: 12:00 07.11.2019)
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18 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится панельная дискуссия, в рамках которой пройдет обсуждение рейтинга коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем, представленного группой iMARS.
Участники:
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- руководитель программы "Россия в Азиатско-тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр ГАБУЕВ;
- руководитель международных проектов группы iMARS China Алексей ЧИГАДАЕВ;
- представители российских регионов, институтов развития, экспертного сообщества.

Китай – крупнейший торговый партнер России. Доля КНР в российском внешнеторговом обороте составляет 15,8%. Это больше, чем у всех стран СНГ (12%), но почти втрое меньше, чем у Евросоюза (45,1%). До сих пор три четверти российского товарного экспорта в Китай приходится на топливно-энергетические поставки. Поэтому перед Россией стоит задача увеличения несырьевого экспорта, создания образа экспортера качественных товаров и услуг, а также привлекательного рынка для китайских инвесторов.
Насколько регионы России готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов? Как и с помощью каких инструментов регионы могут увеличить свой экспорт в Китай? Что еще необходимо сделать для достижения взаимовыгодной модели сотрудничества?

Аккредитация:
Екатерина Вронская
Тел: +7 (926) 420-0112
Email: vronskaya@imars.ru

Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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