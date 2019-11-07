Круглый стол, посвященный экономическим отношениям России с Китаем

Участники:
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- руководитель программы "Россия в Азиатско-тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр ГАБУЕВ;
- руководитель международных проектов группы iMARS China Алексей ЧИГАДАЕВ;
- представители российских регионов, институтов развития, экспертного сообщества.
Китай – крупнейший торговый партнер России. Доля КНР в российском внешнеторговом обороте составляет 15,8%. Это больше, чем у всех стран СНГ (12%), но почти втрое меньше, чем у Евросоюза (45,1%). До сих пор три четверти российского товарного экспорта в Китай приходится на топливно-энергетические поставки. Поэтому перед Россией стоит задача увеличения несырьевого экспорта, создания образа экспортера качественных товаров и услуг, а также привлекательного рынка для китайских инвесторов.
Насколько регионы России готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов? Как и с помощью каких инструментов регионы могут увеличить свой экспорт в Китай? Что еще необходимо сделать для достижения взаимовыгодной модели сотрудничества?
Аккредитация:
Екатерина Вронская
Тел: +7 (926) 420-0112
Email: vronskaya@imars.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- руководитель программы "Россия в Азиатско-тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр ГАБУЕВ;
- руководитель международных проектов группы iMARS China Алексей ЧИГАДАЕВ;
- представители российских регионов, институтов развития, экспертного сообщества.
Китай – крупнейший торговый партнер России. Доля КНР в российском внешнеторговом обороте составляет 15,8%. Это больше, чем у всех стран СНГ (12%), но почти втрое меньше, чем у Евросоюза (45,1%). До сих пор три четверти российского товарного экспорта в Китай приходится на топливно-энергетические поставки. Поэтому перед Россией стоит задача увеличения несырьевого экспорта, создания образа экспортера качественных товаров и услуг, а также привлекательного рынка для китайских инвесторов.
Насколько регионы России готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов? Как и с помощью каких инструментов регионы могут увеличить свой экспорт в Китай? Что еще необходимо сделать для достижения взаимовыгодной модели сотрудничества?
Аккредитация:
Екатерина Вронская
Тел: +7 (926) 420-0112
Email: vronskaya@imars.ru
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/