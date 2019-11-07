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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии

10:46 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить исполнение российско-турецкого меморандума по Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Истекли 150 часов, отведенные соглашением с РФ, но террористы не ушли из этой зоны. Они все еще атакуют, (оппозиционная) Сирийская национальная армия им отвечает. Сегодня у них 11 погибших. Нам молчать? Конечно, мы будем отвечать и успешно завершим это… Я намерен обсудить эту проблему с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - сказал Эрдоган журналистам.
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По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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