Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии

"Истекли 150 часов, отведенные соглашением с РФ, но террористы не ушли из этой зоны. Они все еще атакуют, (оппозиционная) Сирийская национальная армия им отвечает. Сегодня у них 11 погибших. Нам молчать? Конечно, мы будем отвечать и успешно завершим это… Я намерен обсудить эту проблему с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - сказал Эрдоган журналистам.