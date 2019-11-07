Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии

АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить исполнение российско-турецкого меморандума по Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Истекли 150 часов, отведенные соглашением с РФ, но террористы не ушли из этой зоны. Они все еще атакуют, (оппозиционная) Сирийская национальная армия им отвечает. Сегодня у них 11 погибших. Нам молчать? Конечно, мы будем отвечать и успешно завершим это… Я намерен обсудить эту проблему с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - сказал Эрдоган журналистам.
По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".