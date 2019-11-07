Пресс-конференция ОНФ по итогам мониторинга нарушений в Иркутской области

Участники:
- руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь КАСТЮКЕВИЧ;
- сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей АПАНОВИЧ;
- жители Иркутской области.
Мониторинговая группа Общероссийского народного фронта два месяца работала с жителями Иркутской области, чьи дома оказались в зоне затопления. Как исполняются (и почему не исполняются) поручения Президента России на местах? Каковы итоги трехэтапного мониторинга населенных пунктов? В рамках мероприятия будут представлены фото- и видеоматериалы нарушений.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь КАСТЮКЕВИЧ;
- сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей АПАНОВИЧ;
- жители Иркутской области.
Мониторинговая группа Общероссийского народного фронта два месяца работала с жителями Иркутской области, чьи дома оказались в зоне затопления. Как исполняются (и почему не исполняются) поручения Президента России на местах? Каковы итоги трехэтапного мониторинга населенных пунктов? В рамках мероприятия будут представлены фото- и видеоматериалы нарушений.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/