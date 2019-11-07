Рябков: говорить о встрече министерской пятерки по СВПД преждевременно

"Пока мы должны пройти этап обсуждений в Совете управляющих МАГАТЭ. Определённые мероприятия намечены, к тому же сегодня в Вене прошли соответствующие обсуждения. Для того, чтобы министерская встреча была результативной, ее нужно подготовить. Мы пока не очень уверены в том, что европейские прежде всего участники СВПД адекватно оценивают происходящее, у них тоже проявляется склонность "вешать всех собак" на Тегеран. Это неправильно, результатом именно их недостаточной активности, неспособности предоставить Ирану экономические выгоды от выполнения в полном объеме СВПД, именно в этом первопричина того, что Иран идет по пути постепенного сокращения принятых им на себя обязательств, принятых добровольно. Это не что-то, что вытекает из соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, которое есть у Ирана, или из дополнительного протокола. Это то, что Иран по своей воле решил предпринять в интересах выполнения СВПД, и это записано в СВПД именно таким образом, поэтому, когда страна не чувствует экономической отдачи, она естественным образом решает предпринять определенные шаги, чтобы снизить для себя бремя собственных обязательств", - сказал Рябков российским журналистам.