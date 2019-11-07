В США прокурор заявил, что Роджер Стоун лгал, чтобы защитить Трампа

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Прокурор на процессе политического консультанта и персонажа светской хроники Роджера Стоуна обвинил подсудимого в том, что тот лгал конгрессу, чтобы защитить своего бывшего приятеля, президента США Дональда Трампа, сообщило издание Hill.
Процесс по делу Стоуна начался на этой неделе в Вашингтоне. Его обвиняют по семи пунктам - в частности, в том, что он в 2017 году лгал конгрессу относительно своих контактов со штабом Трампа и с сайтом WikiLeaks. Стоун виновным себя не признает.
"Улики по делу покажут, что Роджер Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, потому что правда выглядела неважно для штаба Трампа и самого Дональда Трампа", - заявил прокурор Аарон Зелински.
Зелински утверждал, что Стоун говорил непосредственно с Трампом в июне 2016 года сразу после того, как комитет Демократической партии сообщил, что его компьютеры были взломаны. Впоследствии неблаговидную переписку демократов опубликовал сайт WikiLeaks. Американские спецслужбы обвинили во взломе и публикациях Россию, Москва это отрицает.
Следствие по делу Стоуна считает, что он связывался с WikiLeaks в поисках компромата на демократов, который мог бы помочь Трампу. Обвинение приложило к делу электронные сообщения Стоуна, адресованные тогдашнему руководителю штаба Трампа Полу Манафорту и ближайшему советнику Трампа в ходе кампании Стивену Бэннону. В этих сообщениях Стоун обещал "спасти Трампа", добавлял, что этот способ "красотой не отличается", но подробностей не приводил.
При этом адвокат Стоуна Брюс Рогоу заявил, что обвинение не доказало какого-либо нарушения закона со стороны Стоуна. Он признал, что Стоун и советники Трампа занимались "политическими махинациями" и общались "в одиозном ключе", но заявил, что на самом деле у Стоуна не было никакой инсайдерской информации о документах WikiLeaks.
Стоун еще на подготовительном этапе процесса конфликтовал с судом. Судья Эми Берман Джексон запретила подсудимому выступать в СМИ и соцсетях после того, как тот опубликовал фото судьи в перекрестье прицела. Во вторник Стоуну разрешили не присутствовать в зале, поскольку он сообщил о плохом самочувствии из-за пищевого отравления. В среду Стоун пришел в суд и сказал журналистам, что чувствует себя лучше.