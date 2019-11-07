В США прокурор заявил, что Роджер Стоун лгал, чтобы защитить Трампа

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Прокурор на процессе политического консультанта и персонажа светской хроники Прокурор на процессе политического консультанта и персонажа светской хроники Роджера Стоуна обвинил подсудимого в том, что тот лгал конгрессу, чтобы защитить своего бывшего приятеля, президента США Дональда Трампа , сообщило издание Hill

Процесс по делу Стоуна начался на этой неделе в Вашингтоне. Его обвиняют по семи пунктам - в частности, в том, что он в 2017 году лгал конгрессу относительно своих контактов со штабом Трампа и с сайтом WikiLeaks. Стоун виновным себя не признает.

"Улики по делу покажут, что Роджер Стоун лгал комитету палаты представителей по разведке, потому что правда выглядела неважно для штаба Трампа и самого Дональда Трампа", - заявил прокурор Аарон Зелински.

Зелински утверждал, что Стоун говорил непосредственно с Трампом в июне 2016 года сразу после того, как комитет Демократической партии сообщил, что его компьютеры были взломаны. Впоследствии неблаговидную переписку демократов опубликовал сайт WikiLeaks. Американские спецслужбы обвинили во взломе и публикациях Россию, Москва это отрицает.

Следствие по делу Стоуна считает, что он связывался с WikiLeaks в поисках компромата на демократов, который мог бы помочь Трампу. Обвинение приложило к делу электронные сообщения Стоуна, адресованные тогдашнему руководителю штаба Трампа Полу Манафорту и ближайшему советнику Трампа в ходе кампании Стивену Бэннону. В этих сообщениях Стоун обещал "спасти Трампа", добавлял, что этот способ "красотой не отличается", но подробностей не приводил.

При этом адвокат Стоуна Брюс Рогоу заявил, что обвинение не доказало какого-либо нарушения закона со стороны Стоуна. Он признал, что Стоун и советники Трампа занимались "политическими махинациями" и общались "в одиозном ключе", но заявил, что на самом деле у Стоуна не было никакой инсайдерской информации о документах WikiLeaks.