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РИА Новости

В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

05:40 07.11.2019 (обновлено: 09:30 07.11.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике АлтайМесто схода лавины
Место схода лавины
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Алтай
Место схода лавины. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
"С 00.00 8-го по 10 ноября 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский - лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Противолавинный центр рекомендовал руководителям организаций, выполняющих работы в горах, принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от проведения мероприятий в горах в указанный период.
По данным Камчатского гидрометцентра, в пятницу к берегам Камчатки подойдет мощный циклон, который принесет на полуостров сильные осадки и штормовой ветер.
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